Massimo Giletti: Rai 1 lo mette in prima serata, sostituirà Fazio

Massimo Giletti potrebbe essere coinvolto in prossimi progetti della Rai: conduzione di un evento per il Giorno della Memoria e non solo.

La Rai, per celebrare il Giorno della Memoria, pare stia preparando un programma da mandare in onda nella serata di sabato 27 gennaio 2024. Lo scorso anno fu Fabio Fazio a condurre un evento televisivo dedicato a questa importante ricorrenza, con la partecipazione di Liliana Segre. Ora, il testimone passerebbe ad un volto televisivo da tempo accostato alla Rai: Massimo Giletti.

Massimo Giletti e le prime serate Rai: i dettagli

Stando a quanto riportato da TvBlog, in questi giorni si starebbero definendo i dettagli per questa importante serata con Giletti al timone. Probabile che possa trattarsi di un lungo access time, a precedere la messa in onda dell’intrattenimento prime time, che dovrebbe essere la versione nip di Tale e quale show. Non è da escludere, però, che la serata dedicata al Giorno della Memoria possa andare ad occupare anche la fascia prime time di Rai 1.

Sembra che per rivedere il conduttore piemontese nelle reti Rai non sia necessario attendere fino al prossimo 27 gennaio. Giletti, stando ad un precedente retroscena di TvBlog, dovrebbe condurre alcune serate evento sempre nel mese di gennaio, in prima serata. Una di queste dovrebbe essere fissata a mercoledì 3 gennaio 2024. Trattasi di una data storicamente importante, poiché proprio il 3 gennaio di settant’anni fa (3 gennaio 1954) iniziarono ufficialmente le trasmissioni televisive della Rai in Italia.

Probabile, quindi, che Giletti possa essere al timone di una prima serata volta a celebrare questo importante compleanno della televisione italiana. Per tutto l’anno si dovrebbero festeggiare i 70 anni della tv e i 100 della radio: possibile che possano essere organizzati una serie di eventi che andranno a coinvolgere anche istituzioni del mondo della televisione, quali Pippo Baudo e Renzo Arbore.

Giletti-Rai: i recenti rumor sul possibile ritorno

Ricapitolando, sono due al momento le serate che dovrebbero vedere Massimo Giletti alla conduzione, ma è probabile che possano presto arrivarne delle altre. Un ritorno vero e proprio in Rai dovrebbe esserci nell’autunno 2024. Diverse, inoltre, erano state le indiscrezioni, nelle scorse settimane, che avevano parlato della possibilità, per Giletti, di tornare a Viale Mazzini al timone di un programma di varietà, orientato all’intrattenimento. Non sarebbe da escludere un possibile ritorno alla guida di Non è l’Arena su Rai 1, che un tempo andava in onda poco prima di Domenica In.