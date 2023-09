Massimo Giletti torna in Rai: trattativa chiusa, programma e dettagli

Ultime news sul futuro lavorativo di Giletti: il giornalista si sta preparando a tornare in Rai e avrebbe in serbo anche un altro progetto

A distanza di diversi mesi da quando Massimo Giletti ha lasciato La7, continuano a imperversare numerose indiscrezioni sul futuro lavorativo del celebre giornalista e conduttore. Dopo la chiusura improvvisa di Non è l’Arena si è fatta sempre più insistente la voce secondo la quale Giletti potrebbe decidere di tornare in Rai, abbandonando definitivamente la rete di Urbano Cairo. Stando a quanto contenuto nella rubrica di Alberto Dandolo sul magazine Oggi Giletti è pronto a tornare sulla televisione di Stato, dove passerà al genere del varietà trovandosi a condurre un programma del tutto nuovo.

Giletti torna in Rai? Il desiderio segreto del conduttore

Circa una settimana fa era stato Il Foglio a rilanciare la notizia del ritorno in Rai di Massimo Giletti e ad aggiungere qualche dettaglio: “Giletti tornerà in Rai rifacendosi il look, con un nuovo programma di varietà. Il giornale parla di un accordo per sette puntate di intrattenimento”. Stando alle voci di corridoio lo show dovrebbe partire nel 2024 e potrebbe lasciare da parte la cronaca e le inchieste per dare spazio a un format più leggero e decisamente orientato verso l’intrattenimento.

Come anticipato, a riportare il rumor è stato anche Alberto Dandolo sulla sua rubrica dell’ultimo numero di Oggi. Il giornalista ha parlato del futuro lavorativo di Giletti confermando la notizia che aveva visto il celebre giornalista salire ai piani alti di Viale Mazzini, con tutta probabilità per definire il suo ritorno in Rai. Tra le altre cose Dandolo ha anche riportato le insistenti voci sulla possibilità di un varietà tutto nuovo per il conduttore.

Ma la novità sta nel profondo desiderio che Giletti coltiva segretamente da tempo: stando alle parole di Alberto Dandolo, il celebre giornalista ha in programma di tornare a condurre Non è l’Arena in futuro e, perché no, riportarlo anche sull’ammiraglia Rai. Si tratterebbe di un grande ritorno per la trasmissione, che un tempo andava in onda poco prima di Domenica In e che ha sempre ottenuto ottimi ascolti riuscendo anche a mettere in difficoltà il celebre talent show di Maria De Filippi, Amici. Chissà se la Rai deciderà di esaudire questo grande desiderio oppure no.

Il nuovo progetto social di Giletti

Oltre al grande ritorno in Rai, Giletti avrebbe anche un altro progetto in procinto di essere realizzato. Stando alle parole de Il Foglio, il celebre conduttore coltiva l’idea di costruire “un canale social, agganciato a una piattaforma su internet gestita da professionisti del settore, per tornare a produrre le specialità della casa, editoriali spettinati, inchieste, punti di vista forti”.

Insomma, Giletti forte dell’appoggio di un grande pubblico pronto a seguirlo in ogni sua avventura, sembra essere pronto a lanciarsi in questo progetto del tutto inedito. Al momento non è dato sapersi di che tipo di format si tratterà: potrebbe essere una sorta di appuntamento quotidiano sulla scia di Nicola Porro e la sua Zuppa di Porro, oppure Giletti potrebbe decidere di virare verso qualcosa di più simile a un vero e proprio programma televisivo.