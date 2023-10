Francesca Fagnani, addio Rai vicino: motivi e dove emigrerà Belve

A seguito dell’ospitata di Fedez a Che Tempo che Fa di ieri, domenica 29 ottobre, Tvblog ha svelato una notizia inaspettata: Francesca Fagnani potrebbe presto dire addio alla Rai. E, tra i motivi, c’entra proprio Fedez. Com’è noto, il rapper sarebbe dovuto essere uno degli ospiti dell’ultima stagione di Belve. Tuttavia, la sua intervista è stata bloccata dai vertici Rai a causa dei turbolenti precedenti tra il rapper e l’azienda. Una decisione ampiamente contestata dalla Fagnani, che ha rivendicato l’invito a Fedez e il suo diritto di poter intervistare qualsiasi personaggio ritenga opportuno.

Tra l’altro, le indiscrezioni sullo stop della Rai si sono diffuse in dei giorni molto delicati per il giudice di X Factor, ai tempi ricoverato in ospedale per una grave emorragia. Dunque, pare che l’intera vicenda abbia portato a un grave deterioramento del rapporto tra la Fagnani e la Tv di Stato, tanto che la giornalista starebbe pensando di emigrare presto altrove. Sempre secondo quanto svelato da Tvblog, pare che la conduttrice stia pensando di tornare sul Nove, il canale che ha visto nascere il formato circa 5 anni fa, nel 2018.

Tra l’altro, si tratta dello stesso canale che ha permesso l’intervista di Fedez da Fabio Fazio. Un’intervista che la Fagnani ha seguito con piacere, come testimoniato dai suoi social. “Che bella l’intervista di Fazio a Fedez”, ha scritto sul suo profilo Twitter, per poi procedere a ringraziare il conduttore dopo averla menzionata. Insomma, pare chiaro che la giornalista non riesca proprio a digerire il mancato intervento del rapper milanese. E, per prevenire ulteriori censure al suo programma, vorrebbe trasferirsi in una rete più ‘libera’.

Ad ogni modo, la nuova edizione di Belve andrà in onda la prossima primavera su Rai 2. Dunque, la giornalista potrebbe sbarcare sul Nove solo dopo le nuove puntate del programma già previste per i primi mesi del 2024. Certo è che, se Francesca Fagnani dovesse realmente abbandonare la Rai, la Tv pubblica sorbirebbe un’altra grande perdita. Negli anni, Belve si è convertito in un vero e proprio programma cult, portatore di buoni ascolti, oltre che di incredibili numeri social.