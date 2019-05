Francesca e Gennaro mai così vicini al Gf 2019: due confessionali di fuoco

Gennaro Lillio e Francesca De André innamorati? Al Gf 2019 sempre più vicini

Come facilmente preventivabile, Francesca De André e Gennaro Lillio sono sempre più vicini al Grande Fratello 2019 dopo che lei sembra aver rotto definitivamente con Giorgio a seguito del tradimento di cui ha saputo in diretta. Al momento non c’è stato alcun avvicinamento tra i due ma questa sera si parlerà del loro rapporto sia per alcune cose che Gennaro ha detto col labiale sia per l’ingresso in Casa – ma solo per un chiarimento e nient’altro – di Giorgio; sarà insomma una puntata movimentatissima che potrebbe indebolire o rafforzare ulteriormente il legame tra i due concorrenti.

I confessionali di Francesca e Gennaro, al Gf è tempo di scoprirsi

“Le persone – queste le parole di Gennaro in confessionale dopo il litigio con Francesca – vanno anche perdonate. Il perdono penso che fa parte anche dei gesti nobili. Ogni volta che l’ho abbracciata nelle settimane scorse le dicevo ‘Tu sei una persona che ha bisogno di tanto amore e tanto affetto’, non di persone che la facciano star male e le diano delusioni”. Ancor più chiare le parole della De André: “Ieri pensavo a quanto siamo diversi, però a volte i diversi si completano”. In tutti e due i casi si tratta di dichiarazioni importantissime che ci fanno pensare a un avvicinamento deciso tra i due piccioncini; certo, potrebbe succedere di tutto ma al momento pensiamo solo a cose positive.

La storia di Gennaro e Francesca: quale futuro?

Anche perché – come abbiamo scritto nelle anticipazioni sulla puntata di stasera – Gennaro col labiale ha detto a Francesca delle parole molto molto significative, di cui proprio Barbara d’Urso chiederà conto in diretta. Il litigio tra i due ci aveva fatto pensare in realtà a una fine di questa relazione sul nascere ma i fatti sembrano stare in modo molto diverso: staremo a vedere a questo punto cosa accadrà questa sera e nelle prossime settimane.