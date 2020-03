Fabrizia De André non vuole più avere rapporti con la sorella Francesca dopo il confronto a Domenica Live

Fabrizia De André dice basta. Dopo lo scontro con la sorella Francesca a Domenica Live – dove sono volati insulti e parolacce e non si è arrivata a nessuna pace – la figlia maggiore di Cristiano ha deciso di non lanciare più appelli alla sorella minore. Per mesi Fabrizia ha provato a riallacciare i rapporti con Francesca, che l’accusa di aver messo su un piano per spezzare il legame con l’attuale fidanzato Giorgio Tambellini. A detta dell’ex gieffina, ai tempi del Grande Fratello Fabrizia, in combutta con Biagio D’Anelli, avrebbe organizzato ad arte una trappola per farle credere in un tradimento di Giorgio durante il reality show di Canale 5. Affermazioni che Fabrizia ha sempre respinto e ora che è stata insultata pesantemente non vuole fare più nulla per far cambiare idea all’opinionista di Barbara d’Urso.

Le ultime dichiarazioni di Fabrizia De André sulla lite con la sorella Francesca

“Dopo quello che mi sono sentita dire da lei non faccio più appelli. Ho una dignità, quindi preferisco evitare di continuare a cercarla. Per come sono stata trattata negli studi di Domenica Live non le chiederei di prenderci un caffè neanche per farle vedere Riccardo”, ha dichiarato Fabrizia De André al settimanale Nuovo. “Ho lanciato una serie di appelli pensando che venissero accolti in modo costruttivo e positivo. Cosa che lei non ha mai fatto. Se continua a rifiutarsi così non elemosinerò mai più attenzioni da parte sua per poi prendere porte in faccia”, ha aggiunto la modella. “Ci sono rimasta molto male. Ha voluto infangarmi in tv, oltrepassando ogni limite. Francamente non mi aspettavo un trattamento del genere”, ha sottolineato Fabrizia.

Cosa ha detto invece Francesca De André sulla sorella Fabrizia dopo la lite

“Non mi fido più di lei e non potrò mai più fidarmi. Mi ha visto piangere e stare male e ha portato avanti comunque questa farsa. Mi sono abituata a stare senza la mia famiglia di sangue. Ma una famiglia ce l’ho: sono gli amici”, ha detto Francesca De André, che di recente è andata a convivere con Giorgio Tambellini. Dopo l’addio a Gennaro Lillio – con il quale la liaison non è durata più di un paio di mesi – la nipote di Fabrizio è tornata tra le braccia del verace toscano, con il quale sogna matrimonio e figli.