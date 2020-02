Francesca De André e la sorella Fabrizia non hanno più fatto pace

Ancora guerra nella famiglia De André. Nonostante i ripetuti appelli pubblici di Fabrizia, Francesca non ha perdonato la sorella. Non solo: l’opinionista di Barbara d’Urso è più che mai convinta di non voler riallacciare i rapporti. L’ex gieffina non ha approvato il modo in cui Fabrizia ha gestito la situazione con Giorgio Tambellini mentre andava in onda il Grande Fratello 2019. Qualche mese dopo la fine del reality show Francesca è tornata tra le braccia di Giorgio e capito che il ragazzo non l’aveva mai tradita durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. E ora la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele ma la modella ha deciso di tagliare tutti i ponti con la sorella maggiore. Però ci ha tenuto a fare una promessa importante al piccolo Riccardo, il figlio di Fabrizia, che ora non riesce più a vedere come un tempo.

Le ultime dichiarazioni di Francesca De André sulla sorella Fabrizia

“La denuncia l’ha fatta Giorgio. Ma io sto mettendo in piedi un piano d’azione perché dopo quello che è successo la mia salute è venuta a mancare. Biagio (D’Anelli, ndr) e Fabrizia hanno orchestrato il finto tradimento. Perché lo hanno fatto? Per avere visibilità: Biagio andava nel salotto di Barbara d’Urso a parlare di me”, ha detto Francesca De André al settimanale Mio. La 30enne ha inoltre insinuato una probabile infatuazione tra Biagio e la sorella: “Una donna infatuata può arrivare anche a questo. Mettendo in dubbio la fedeltà di Giorgio mi hanno fatto molto male”. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato che dopo la fine della liaison con Gennaro Lillio ha rivisto Giorgio, che gli ha portato prove – principalmente chat e audio – nelle quali veniva a galla la realtà dei fatti.

Oggi Francesca De André non si fida più della sorella Fabrizia

“Non mi fido più di lei e non potrò mai più fidarmi. Mi ha visto piangere e stare male e ha portato avanti comunque questa farsa”, ha puntualizzato la figlia di Cristiano De André. “Mi sono abituata a stare senza la mia famiglia di sangue. Ma una famiglia ce l’ho: sono gli amici”, ha aggiunto Francesca, che di recente è andata a convivere con il suo Giorgio. Quest’ultimo parla spesso di matrimonio e figli (anche se Tambellini è già padre di un bambino nato da una precedente relazione) ma per il momento la De André preferisce godersi la convivenza.

Francesca De André fa una promessa al nipotino Riccardo

“Mio nipote mi manca da morire. Purtroppo adesso non può essere altrimenti, è figlio di mia sorella con la quale non voglio avere a che fare. Sono sempre stata presente con lui e vorrei esserlo ancora. Ma non credo che il rapporto con mio nipote sia perduto: in futuro, quando sarà grande, sono certa che potremo recuperarlo. Per lui, la zia ci sarà sempre”, ha assicurato Francesca De André.