Francesca De André si lascia andare: “Cicatrici, è stata dura”

Grande Fratello, Francesca De André dopo la storia d’amore con Gennaro Lillio

La storia d’amore tra Francesca De André e Gennaro Lillio sembra essere chiusa per sempre, visto che i presunti messaggi di apertura di lei hanno trovato solo muri da parte di Gennaro che in effetti sembra davvero intenzionato ad andare avanti e a voltare pagina. Non sappiamo se l’ex gieffina abbia fatto o farà qualche altro tentativo concreto; fatto sta che qualsiasi comportamento abbia deciso o deciderà di adottare non le toglierà più il sorriso. A farlo capire è stata proprio lei in una recente storia pubblicata su Instagram in cui parla di cicatrici.

Le parole di Francesca De André per Gennaro e non solo

“Le cicatrici – queste le parole della De André – sono il segno che è stata dura. Il sorriso – ha aggiunto – è il segno che ce l’hai fatta”. A cosa avrebbe fatto riferimento Francesca? Non chiedetecelo perché non è stato taggato nessuno; noi però un’idea ce l’abbiamo, e cioè che l’ex gieffina nello scrivere quel post abbia pensato sia alla sofferenza dovuta al difficilissimo rapporto con il padre sia alla fine della storia con Gennaro, su cui in non pochi avevano scommesso.

Le ultime news su Francesca De André

Che i due siano attesi da Barbara d’Urso è quasi scontato, visto che entrambi sono stati lanciati dal suo Grande Fratello. Al momento però è tutto fermo ai post profondi di Francesca su Instagram e alle risposte tutt’altro che incoraggianti di Gennaro. Cosa succederà a settembre? Non sarebbe la prima volta che Barbara preme affinché una coppia torni insieme, quindi è del tutto ovvio che cercherà di fare il possibile anche per loro. Bisognerà vedere se ci riuscirà, anche se consigliamo a Francesca di pensare alla propria felicità e di non fare altri passi casomai la situazione dovesse restare quella attuale: l’affetto non si elemosina, no?