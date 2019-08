Gennaro Lillio: “I cerchi vanno chiusi”, riferimento a Francesca De André?

Gennaro Lillio si confessa su Instagram e svela come ha fatto a raggiungere il successo

Che Gennaro Lillio sia un ragazzo buono ed umile l’abbiamo capito subito. Il modello ne ha dato grossa dimostrazione durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello e continua a farlo anche ora. Nonostante abbia posato per una grande casa di moda, come Dolce & Gabbana, Gennaro non si da’ arie ma anzi continua a ringraziare chi è riuscito a portarlo al successo. Oggi, il bel napoletano stava viaggiando verso casa e così ha pensato bene di impegnare il suo tempo chiacchierando un po’ con i suoi followers tramite le domande di Instagram. Il giovane, con i suoi fan, ha affontato tanti argomenti ed ha dato loro anche qualche prezioso consiglio ricordando anche quella che è stata proprio l’esperienza sotto il tetto della casa più spiata d’Italia.

Gennaro Lillio ricorda la casa del GF e da’ un consiglio speciale

Il bel modello è reduce dalla fine della relazione con Francesca De Andrè, che ha conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello. A chi gli ha chiesto se l’esperienza nella casa di Cinecittà l’ha cambiato, ha risposto così: “No per niente, sono sempre la stessa ed identica persona di prima e mi dedico al mio lavoro e alle mie passioni allo stesso modo di prima. Forse sono gli altri che mi guardano con occhi diversi…Ma io sono sempre lo stesso, non sono mai cambiato”. Qualcuno invece gli ha chiesto come si può affrontare una delusione d’amore e Gennaro ha rivelato la sua ‘ricetta’: “Dedicarti a te stesso, amarsi, volersi bene, circondarsi di persone che ti amano e il tempo porterà via tutto”.

“Due anni fa nessuno credeva in me”, le parole di Gennaro

Inoltre, Gennaro Lillio ha voluto spiegare a tutti come sia riuscito ad arrivare a lavorare con D&G. Il modello ha speso solo parole meravigliose per il suo manager: “In tanti mi avete fatto la stessa domanda riguardo la campagna D&G come abbia fatto, come mi sentivo, che emozioni ho provato e i successi dopo la campagna. Volevo dirvi che il merito di tutto ciò che ho fatto non è solo mio, ma in gran parte il suo Alex Pacifico. Due anni fa nessuno credeva in me, forse poche persone, ma lui ci ha creduto, ha accettato la scommessa e in due anni ci siamo presi tante soddisfazioni! Il successo arriva dalla perseveranza dei tuoi sogni ma anche dagli incontri che fai e dalle persone che credono in te”.

Gennaro Lilio: “I cerchi vanno chiusi e i cassetti sistemati”

Non passa indifferente la domanda che qualcuno ha posto a Gennaro riguardante a cosa sia dovuta la sua felicità. L’ex concorrente della casa del GF ha ben spiegato come riuscire a vivere con pochi pensieri: “Sei felice quando ti svegli e non pensi…ma vivi il presente! Ecco, così riesci ad essere più felice. I cerchi vanno chiusi, i cassetti vanno sistemati. E il passato ci deve rendere solo persone migliori domani”. Il suo passato è stato dunque ben messo in ordine e lasciato alle spalle. Che tra le tante cose ormai da dimenticare ci sia anche Francesca De André?