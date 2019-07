Francesca De André, l’affondo: “Non ho tempo di odiare”, Gennaro risponde così

Grande Fratello, Francesca De André felice dopo il reality show

Dopo la sua chiacchieratissima esperienza al Grande Fratello Francesca De André è senz’altro diventata uno dei personaggi più in vista degli ultimi tempi. La sua storia e il suo comportamento hanno diviso il pubblico, e anche l’inizio della relazione con Gennaro Lillio, che le è stato vicino sin dai primi giorni del reality show, non ha conquistato subito i fan: in molti in effetti non hanno creduto immediatamente a entrambi pensando che stessero assieme solo per visibilità. Oggi però Francesca e Gennaro formano ancora una coppia e sembrano anche molto affiatati, quindi dubitiamo che si lasceranno, come invece si ipotizzava prima della fine del reality. Anche perché le critiche sembrano non tangere minimamente Francesca che pure col suo ultimo post su Instagram ha voluto sottolineare come lei viva bene lo stesso nonostante tutto.

La risposta di Francesca alle critiche e alle offese

“Non ho tempo – queste le parole della De André a commento della foto che ha condiviso su Instagram che trovate riportata alla fine del post – di odiare le persone che non mi sopportano. Sono troppo occupata ad amare quelli che mi amano #buongiornocosì #sorridere #sempre #chimiamamisegua #lafelicitàènellecosesemplici #kissme #hugme #loveme #e #quindi #manchi #tu @gennilillio”. Ovviamente Gennaro ha risposto a questa breve ma efficace dichiarazione d’amore, e lo ha fatto commentando con un altrettanto breve “Stupenda”: una coppia d’innamorati come tante insomma che vive giorno per giorno la propria storia. Certo, se Francesca avesse mostrato soprattutto la parte migliore di sé al Gf forse non riceverebbe ancora tutte queste critiche (l’ultima volta ad esempio delle fan di Daniele Dal Moro l’hanno tirata in ballo in modo decisamente gratuito…).

Il futuro di Francesca e Gennaro

Cosa ne sarà di Francesca e Gennaro nei prossimi mesi? Ci risulta molto difficile dirlo o prevederlo sia per i loro caratteri sia perché in fondo le coppie che sembrano meno destinate a durare a lungo sono quelle che invece resistono più di tutte le altre. Di certo rivedremo entrambi in televisione perché Barbara d’Urso non se li farà sfuggire, e lui tra l’altro sta per realizzare un grande sogno: non si può dire insomma che il Gf 2019 non abbia portato a entrambi visibilità e fortuna. Vi lasciamo con la foto a cui abbiamo fatto riferimento finora: