Daniele e Martina, messaggio in codice? Poi la rabbia per Francesca e Gennaro

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, un messaggio ambiguo dopo la rottura

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sembrano non frequentarsi più dopo il Grande Fratello nonostante, una volta finito il reality show, sembrasse che le cose stessero andando bene, o almeno benino. Non sappiamo quale sarà il futuro di questi due ex gieffini, visto che entrambi hanno confermato di non essere fidanzati, ma è certo che almeno per il momento il gossip sul loro conto non potrà che aumentare, ed è ovvio sia così perché sono stati una coppia seguitissima quest’anno. Molto silenzioso sulla propria vita privata, silenzioso ma non troppo, s’intende, Daniele oggi ha pubblicato una citazione famosissima che potrebbe riferirsi proprio a Martina: “Ma voi lo sapete – questa la sua domanda a commento della foto che ha postato e che vi riportiamo alla fine del post – quanta follia ci sta in un secondo di estrema razionalità!? Rare – questa il cuore della citazione – sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi”. Dite che abbia voluto riferirsi alla Nasoni? Non è da escludere ma non ne abbiamo la certezza.

Le critiche a Daniele per l’amicizia con Gennaro e Francesca

Fatto sta che se molti hanno condiviso il suo post riempiendolo dei soliti complimenti e commenti positivi qualcuno ha cambiato argomento e ha tirato in ballo Gennaro e Francesca: “Mi hai così delusa – queste le parole della follower che ha criticato fortemente Daniele –… Gennaro… Gennaro… ma sai cos’è l’amicizia? Capirai quando crescerai probabilmente… tutti ma Gennaro e Francesca no!”. Dopo la risposta di Daniele la follower ha aggiunto ulteriori considerazioni senza preoccuparsi delle critiche ricevute dai sostenitori di Dal Moro: “Imparerai a tue spese… quando diventerai grande, la differenza tra chi È un amico e chi FA l’amico […] pensare che assieme a Gimbo ed Enrico mi sembravi uno dei più umili… Come ci si può sbagliare […] Sai che ti dico? Te li meriti… sia lui che lei! Stai lontano da persone come gli Onestini ed Enrico a sto punto! E corri a Napoli!”. Questa commentatrice non dev’essere proprio una fan di Francesca e Gennaro insomma…

Daniele furioso: “Quando prepari ‘pane e neuroni’ mangiane un piatto”

Daniele ovviamente non è stato in silenzio e ha risposto a tono: “Meglio avere un profilo con dei selfie che possano piacere o meno – queste le sue parole – che avere un profilo senza nessuna foto destinato all’utilizzo che per quanto mi riguarda dovrebbe definirsi improprio. Ovvero emettere sentenza sugli altri… Dall’alto di cosa poi non si sa! Magari se metti anche tu un selfie lo capiamo! Quando prepari ‘pane e neuroni’ mangiane un piatto anche tu credi a me”. Bisticci su Instagram quindi che mostrano ancora una volta come la gente, non tutti, chiaramente, non approvi il comportamento della De André e di Lillio, e chi decide di frequentarli. Ma torniamo a noi: la frase di Daniele, a vostro avviso, era per Martina oppure no? Ci interessa di più questo, non trovate? Noi ovviamente vi aggiorneremo. Ecco intanto il post pubblicato da Daniele, dove potrete leggere tutti i commenti a cui abbiamo fatto riferimento: