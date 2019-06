Francesca De André, lacrime per Gennaro Lillio: il ricordo che commuove

Francesca De André e Gennaro Lillio dopo il Grande Fratello, la coppia sempre più innamorata

Innamorati più di prima e continuamente insieme, Francesca De André e Gennaro Lillio sembrano affiatatissimi dopo il Grande Fratello 2019 e non mancano di aggiornare costantemente i propri fan via social; sappiamo ad esempio che adesso sono insieme a Napoli, visto che se andate sul profilo Instagram di lei potrete vedere delle storie in cui Gennaro è alla guida e comunica a Francesca quello che faranno in serata. Ciò che ci ha colpito di più però non è tanto che stiano ancora assieme, dal momento che non è molto tempo che sono usciti dalla Casa ed è ancora presto per fare pronostici, quanto un ricordo del Grande Fratello che proprio Francesca ha condiviso con i suoi sostenitori.

Francesca De André, il ricordo del Gf 2019 che la commuove

La De André, che è solita postare video, foto e molto altro sull’esperienza televisiva terminata quasi un mese fa, ha infatti condiviso un filmato in cui si vede Gennaro dirle che solo quando avrà trovato l’amore potrà tranquillizzarsi ed essere davvero felice; è una scena che forse in molti ricorderete, soprattutto perché le parole di Lillio, che intanto ha annunciato la realizzazione di un suo grande sogno, sono state molto belle: “L’amore – questo il discorso del modello – è il punto centrale, quello che poi ti cambia la vita. E sarà la cosa che ti farà star bene e ti renderà anche più tranquilla a te come persona. L’amore. Quando avrai quello avrai tutto”. Inutile dirvi che Francesca ha ricordato questo momento con commozione avendo commentato le parole del suo fidanzato mettendo uno smile in lacrime.

Quale futuro per Francesca e Gennaro dopo il Gf?

Non sappiamo cosa ne sarà di Francesca e Gennaro dopo il Gf ma al momento non si può dire che non abbiano sorpreso i telespettatori, visto che quando ancora non si chiudeva la questione “Giorgio” qualcuno arrivò persino a pensare che lei sarebbe tornata con lui. A livello televisivo invece avremmo le idee molto chiare se fossimo in qualche autore, ad esempio in quelli di Temptation Island Vip, e faremmo modo e maniera di avere i due piccioncini nel cast, anche a fronte del rifiuto di una coppia molto amata di Uomini e Donne; dite che in qualche modo Gennaro e Francesca si lasceranno convincere? Chissà! Noi ovviamente vi terremo aggiornati.