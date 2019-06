Temptation Island Vip 2 coppie, un altro rifiuto per il programma: la risposta secca

Cast Temptation Island Vip 2, grande attesa per il cast del reality show

Anche se Temptation Island è appena iniziato siamo già in trepidante attesa per Temptation Island Vip che quest’anno arriverà alla sua seconda edizione dopo averci regalato perle di trash e momenti stellari con personaggi del calibro di Valeria Marini. L’edizione non Vip ha già raggiunto vette inesplorate sinora, visto che le fidanzate e i fidanzati sembrano considerarsi più single dei tentatori, e siamo sicuri che l’edizione per famosi supererà anche queste cime tempestose e calienti allo stesso tempo; tutto dipenderà chiaramente dalle scelte che faranno gli autori e dalla disponibilità dei Vip a partecipare al reality show di Canale 5.

Temptation Island Vip 2019 coppie, Andrea e Natalia non ci saranno

Tra questi non saranno presenti Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, e a dirlo, anche ostentando un certo fastidio, almeno a nostro avviso, è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che ha risposto a una domanda mirata su Instagram; un follower ha chiesto ad Andrea se avrebbe partecipato assieme alla sua Natalia alla prossima edizione di Temptation Island Vip e lui ha pubblicato come risposta un secco “no”. Dite che si tratta soltanto di un modo per sviare l’attenzione dei fan e indirizzarla verso altre coppie? Tutto potrebbe essere, anche che Andrea non voglia prendervi parte assieme a Natalia soltanto per il momento, e che in seguito invece cambierà idea; d’altra parte andare a Temptation Island non significa mica per forza lasciarsi, no? E lui tra l’altro dopo le polemiche di quest’oggi sembra assolutamente non intenzionato a farlo.

Partecipanti nuova edizione Temptation Island Vip, cosa aspettarsi

Andrea e Natalia sarebbero una coppia perfetta per Temptation Island Vip 2019 ma anche molti altri potrebbero essere i partecipanti in grado di rivelarsi all’altezza delle aspettative: pensate soltanto a Gennaro Lillio e Francesca De André che tanto hanno fatto chiacchierare di loro al Grande Fratello, oppure a Stefano Sala e Dasha, per citare un altro amore conosciuto al Grande Fratello. Non escluderemmo neanche personaggi amatissimi del calibro della già citata Marini che l’anno scorso ha partecipato al programma dando tutta sé stessa; il punto è che è un’impresa trovarli. Chissà cosa ci riserverà la redazione questa volta! Noi ovviamente vi terremo aggiornati!