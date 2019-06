Andrea Zelletta dure accuse: “Ti sei stancato di Natalia? Sei cambiato”, la polemica

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sempre più innamorati dopo la trasmissione

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono sempre più innamorati dopo Uomini e Donne, e a farlo capire è stato proprio lui su Instagram parlando con i fan durante una sessione di domande e risposte. Come sempre usa fare, Zelletta ha soddisfatto tante delle curiosità dei fan e ha risposto a un bel po’ di quesiti lasciando intendere che non si è pentito della sua scelta e che con Natalia tutto procede a gonfie vele. Tutto molto bello insomma, almeno fino a quando l’ex tronista di Uomini e Donne si è trovato a dover rispondere a una domanda molto particolare che sembra essere stata scritta apposta per far discutere. E infatti eccoci qui.

Polemiche su Andrea e Natalia: la risposta dell’ex tronista

“Ti sei già stancato – gli ha chiesto a un certo punto un follower – di Natalia? Sei cambiato… in peggio…”. Non comprendiamo come si possa asserire una cosa del genere, a meno che il follower non facesse riferimento ad altro, visto che Andrea ci sembra sempre lo stesso, e almeno per il momento di momenti di crisi con Natalia non c’è neanche l’ombra; la risposta dell’ex tronista in effetti è stata chiarissima: “Stancato? Penso che i miei occhi, anzi i nostri occhi, parlino da soli”. I due quindi vanno d’amore e d’accordo, e non c’è dubbio che possa essere insinuato sulla loro relazione: il messaggio ai detrattori è stato chiarissimo.

Andrea e Natalia, quale futuro dopo Uomini e Donne?

Ricordiamo tra l’altro che Andrea e Natalia stanno già sperimentando la convivenza, come lui stesso ha rivelato senza problemi qualche tempo fa, e che quindi hanno già fatto molti passi avanti rispetto ad altre coppie di Uomini e Donne. Su certe cose c’è ancora molta riservatezza – a chi gli ha chiesto chi ha detto prima “ti amo” ad esempio ha risposto facendo il vago – ma è evidente che non c’è nulla di cui temere. Peccato per la brutta notizia su Temptation Island Vip…