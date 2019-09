Francesca De André e Giorgio, è ufficiale: “Siamo tornati insieme”

Francesca De André e Giorgio Tambellini sono tornati insieme: la coppia ospite a Domenica Live

Ora non ci sono più dubbi: Francesca De André e Giorgio Tambellini sono tornati ad essere una coppia! L’annuncio ufficiale è arrivato dai diretti interessati, che domenica 22 settembre saranno tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Domenica Live. A rivelarlo un comunicato stampa giunto dalla redazione di Barbara d’Urso. Francesca e Giorgio saranno protagonisti della domenica pomeriggio insieme a Loredana Lecciso e alla figlia Jasmine Carrisi. Non è chiaro se in studio sarà presente anche Gennaro Lillio, ex concorrente del Grande Fratello che aveva intrapreso una relazione con la nipote di Fabrizio De André nell’ultima edizione del reality show di Mediaset.

Francesca De André ha lasciato Gennaro ed è tornata con Giorgio

La lettera che Giorgio Tambellini ha pubblicato sul settimanale Di Più ha dunque dato i suoi frutti. Francesca De André a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello 17 è tornata tra le braccia del suo ex fidanzato, conosciuto nell’estate 2018 grazie ad amici in comune. La figlia di Cristiano De André è riuscita a superare il tradimento di Giorgio, avvenuto durante la messa in onda del programma di Canale 5.

Gennaro Lillio riparte senza l’ex fidanzata Francesca De André

E mentre Francesca De André ha deciso di dare una seconda chance a Giorgio Tambellini, Gennaro Lillio è pronto a ripartire per nuove sfide professionali e private. Reduce da un lutto in famiglia, il modello napoletano è pronto a dimenticare il passato e a lavorare sodo per un futuro migliore.