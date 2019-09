Domenica Live: furia Francesca De Andrè su Gennaro, Fabrizia e Cristiano

Francesca De Andrè, furia a Domenica Live: pesanti bordate su Gennaro, Fabrizia e Cristiano

Francesca De Andrè è sbarcata a Domenica Live con Giorgio Tambellini. I due sono da poco tornati assieme dopo che la ragazza ha chiuso la love story decollata al Grande Fratello con Gennaro Lillio. Nello studio Francesca è stata una furia, lanciando pesanti bordate sulla sorella Fabrizia, sul padre Cristiano e su Lillio. Un getto continuo di dichiarazioni al vetriolo. Difficile mettere assieme tutti i tasselli delle storie raccontate, visto il profluvio di frasi. Peccato che nel programma non ci sia stato nessun contraltare. Unico argine la d’Urso stessa che ha cercato in più occasioni di tenere a freno la vulcanica De Andrè.

Fabrizia De André nel mirino di Giorgio e Francesca

Prima di tutto si affronta il ritorno di fiamma tra lei e Giorgio. Francesca fa sapere che, secondo la sua versione, non c’è stato alcun tradimento di lui (“solo un bacio con una che so chi è”). Passa poi a sostenere che sarebbe stato architettato un complotto, di cui avrebbe fatto parte pure sua sorella Fabrizia. Su di lei rifila una serie di stoccate pesanti, dicendo di aver tagliato tutti ponti. “Quella è la peggio, da non credere” le fa eco Tambellini. Nel macello di dichiarazioni spunta anche il nome di Dori Ghezzi. La d’Urso drizza le antenne e chiude in fretta la questione. Dunque è il turno di Gennaro Lillio. “Con me non c’entra niente, due pianeti diversi”, afferma Francesca che aggiunge: “Gennaro deve sempre fare la parte del cotonato e di quello sano. Cosa vuol dire che io non lo sono? Prendere steroidi vuol dire essere sano?”

“Gennaro voleva fare il padre e padrone con me? Ma dove vai?”

“Gennaro mi ha scaraventata dall’altra parte della camera dell’albergo perché non voleva che avessi un confronto con Giorgio” ha raccontato ancora il vulcano Francesca. “Non ci capivamo. Io vado a 3mila e lui è una tartaruga. Lui ha lati infantili. Bravissimo ragazzo, è d’oro e gli auguro di trovare una persona come lui. Voleva fare il padre e padrone con me? Ma dove vai?”. Il discorso perde a tratti il filo. Infine si passa all’argomento Cristiano De André. Anche in questo caso Francesca è una furia tanto che a un certo punto sbotta: “Dice una manica di ca…te”. La pace familiare è lontana. Anzi, lontanissima.