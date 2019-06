Francesca De André e Giorgio, le parole di lei dopo il Gf: Gennaro presente

Giorgio e Francesca dopo il Gf, le parole durante Obbligo o Verità

Tutti sapete ormai perché Francesca e Giorgio si sono lasciati al Grande Fratello: la nipote del famosissimo cantautore è stata tradita e questo l’ha spinta, pur essendo ancora innamorata, a mettere un punto a tutto. A beneficio di Gennaro Lillio, chiaramente, visto che il gieffino ha così potuto lasciarsi andare di più con quella che ora è a tutti gli effetti la sua nuova fidanzata. Di Giorgio Francesca è tornata a parlare seppur indirettamente durante il gioco Obbligo o Verità del Grande Fratello, e le parole, ovviamente, non sono state positive.

Francesca De André, l’indifferenza verso Giorgio

“Qual è – gli hanno chiesto – la miglior vendetta per un ex che ci ha fatto soffrire?”. “Ragazzi – queste le sue parole –, direi l’indifferenza? Se si chiama ‘ex’ un motivo ci sarà!”. Il riferimento è chiaramente a Giorgio, almeno secondo noi, e non solo a un comportamento generale. E non si tratta neanche dell’unico attacco di Francesca che ha usato parole dure anche contro Mila Suarez e soprattutto contro Taylor Mega che intanto sembra ancora non aver risposto. A suo modo insomma la De André fa molto parlare di sé.

Il futuro di Gennaro e Francesca: le ultime piccantissime news

Tra l’altro il suo futuro è tutt’altro che negativo perché Gennaro, soprattutto dopo le ultime confessioni, ci pare davvero innamorato, e – diciamocelo – è stato davvero paziente in alcuni momenti in cui quasi chiunque avrebbe perso la testa dopo insulti su insulti. Non sappiamo quale sarà il futuro di questa storia d’amore ma allo stato attuale dei fatti sembra che non ci siano problemi all’orizzonte. Non per Gennaro almeno, visto che con molti altri invece la De André continua a discutere anche aspramente.