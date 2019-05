Francesca Cipriani mora, nuovo look: “Spero faccia arrivare l’amore”

Il nuovo look di Francesca Cipriani a Pomeriggio 5

Una Francesca Cipriani più in forma che mai ha presentato il suo nuovo look a Pomeriggio 5: in realtà lo avevamo già notato ieri su Instagram, dove la ragazza ha postato una foto con l’abito che oggi ha indossato da Barbara d’Urso, ma solo nella puntata appena andata in onda abbiamo potuto vederlo bene; l’ex gieffina, isolana e chi più ne ha più ne metta si è fatta vedere mora con un taglio corto molto carino che le donava parecchio. Nonostante questo abbiamo fatto fatica ad abituare l’occhio perché la Cipriani è sempre stata bionda e ha sempre portato un taglio lungo: un’acconciatura di questo tipo è stato uno shock!

Francesca Cipriani mora: “Spero faccia arrivare l’amore”

Tra l’altro è proprio di shock che la Cipriani ha parlato quando la d’Urso le ha chiesto il motivo di questo cambiamento: “Spero che questo look shock faccia arrivare l’amore”. L’ospite principale della puntata è stato un altro ma Francesca ha saputo ritagliarsi il suo spazio parlando non solo del suo nuovo look ma anche dei concorrenti che più le piacciono nella casa del Grande Fratello: al momento sembra aver messo gli occhi su Gennaro Lillio, che proprio oggi però ha fatto una dichiarazione improvvisa a Francesca De Andrè, ma neanche Gianmarco Onestini sembra dispiacerle. Dite che riuscirà a colpirli con il suo taglio scuro? Chissà! Il Grande Fratello non è ancora finito e siamo sicuri che prima della chiusura del reality show Francesca tornerà bionda.

Francesca Cipriani nuovo look: parrucca o nuovo taglio?

In molti si stanno chiedendo su Instagram se Francesca porta una parrucca o se invece ha proprio tagliato i capelli: a noi sembra improbabile che abbia voluto cambiare così drasticamente, anche perché di questi tempi le parrucche vanno molto di moda; se però dovesse aver tagliato tutto non avrà problemi a dirlo. La foto della showgirl la trovate sul suo profilo Instagram.