Simona Tagli casta da dieci anni, l’accusa di Flavia Vento e la reazione di Malena

La nuova vita di Simona Tagli, casta per amore della figlia

Protagonista indiscussa della seconda parte di Pomeriggio Cinque, Simona Tagli oggi ha parlato della sua castità e ha voluto spiegare il motivo di questa scelta: recentemente si è detto di tutto sulle dichiarazioni dell’ex showgirl oggi parrucchiera e proprio da Barbara d’Urso la Tagli ha voluto dire qualcosa di più, alla presenza di una Malena tutt’altro che convinta dei discorsi che sono stati fatti in studio, e di una Flavia Vento che a distanza ha lanciato delle provocazioni chiarissime. Tanti altri sono stati gli ospiti, a partire da Biagio D’Anelli fino ad arrivare all’ex isolano Simone Barbato che ha confermato di essere casto da quarant’anni.

La castità di Simona Tagli: Flavia Vento provoca, Barbara d’Urso spiega

Dopo che la Tagli ha raccontato di essere casta da dieci anni sostenendo che “non mi sento privata di niente: è stata una scelta…” la Vento ha chiesto e ripetuto più volte come mai lo dicesse solo ora. “Non l’avrei detto – queste le parole della Tagli – se non fosse stata una domanda di un’intervista. In un momento per me molto doloroso sono entrata in questa fase spirituale ho deciso di dedicare la vita a mia figlia, perché spesso con amore si fanno anche sacrifici”. “La Vento – ha poi precisato Barbara – vuole dire che, siccome lei è stata la prima a dichiarare di essere casta da tre anni, praticamente tu l’hai copiata”. “No, non voglio togliere il primato a nessuno”, così la Tagli ha stroncato la polemica sul nascere. La Vento ha poi aggiunto a quanto già detto in studio che essere casta “è una cosa di cui vado orgogliosa. Bisogna dare anche questi messaggi!”.

Malena contro tutti, il messaggio a Pomeriggio 5

Malena non ha condiviso per niente i discorsi che si stavano facendo, e in effetti non ha poi tutti i torti: “Messaggio ai giovani? Invece di dare di messaggi di amore, perché dobbiamo dare dei messaggi di castità? Siamo sempre allo stesso punto che avere un rapporto sembra una cosa negativa!”. Simona Tagli dal canto suo si è mostrata poco interessata alle polemiche e intenzionata a parlare solo della sua storia senza eccedere in dichiarazioni e prese di posizione: “Ho fatto un voto in un momento di grande dolore legato a mia figlia. Viene prima dei sacrifici che si fanno da mamma”. “La verginità – ha aggiunto Simone Barbato quando si è parlato di lui – è un valore: non è una cosa di cui vergognarsi”. Una nuova vita per la Tagli insomma, di cui sentiremo parlare ancora, visto che la donna non ha voluto dire tutto su questo voto, e a Barbara d’Urso – come ben sapete – niente sfugge! Noi da parte nostra vi terremo aggiornati!