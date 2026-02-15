Francesca Chillemi, ecco la prima foto della figlia nata prematura: fine del mistero

Fine del mistero, Francesca Chillemi ha mostrato per la prima volta la figlia avuta con il compagno Eugenio Grimaldi. Nel giorno di San Valentino, l’attrice messinese 40enne ha pubblicato una storia su Instagram immortalandosi insieme alla piccola Smeralda, questo il nome dato alla bimba, e all’imprenditore campano. In particolare, nella foto si vede lei tenere in braccio la neonata, mentre il padre la bacia. “My Saint…”, ha scritto la protagonista di Viola come il mare, aggiungendo un cuore rosso, chiaro riferimento alla festa degli innamorati.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi: la prima foto con la figlia Smeralda

Lo scatto conferma quanto riferito poche settimane fa dal magazine Oggi, che aveva raggiunto persone vicine all’attrice e la madre di quest’ultima. Le prime avevano dichiarato che la piccola aveva ereditato la bellezza di Francesca e la vivacità del padre, aggiungendo che già ha iniziato a mostrare i segni di un carattere solare e deciso. Avevano inoltre spiegato che Smeralda era nata prematura e che aveva passato le prime settimane di vita in ospedale. I genitori l’avrebbero portata a casa solamente poco prima delle feste di Natale.

La rivista Oggi era riuscita anche a parlare con la nonna materna, la quale aveva raccontato che tutta la sua famiglia era al settimo cielo per l’arrivo della neonata. Chillemi è quindi diventata mamma bis. La prima figlia l’ha avuta nel 2016 ed è nata dalla relazione avuta dall’attrice con il suo ex storico, Stefano Rosso. Anche Grimaldi era già padre. Con l’ex moglie Veronica Resca ha avuto Emanuele Filippo e Iliana, di 11 e 10 anni.

Il qui pro quo dello scatto della nipote

Lo scatto di San Valentino certifica quindi che Smeralda sta bene, è in salute e ha già rubato il cuore ai genitori. Sia Eugenio sia Francesca sono molto riservati. Basti pensare che si tratta della prima foto in cui fanno vedere la loro piccola. Settimane fa si era creato un qui pro quo a proposito della faccenda: Chillemi postò un’immagine in cui si vedeva la sua mano stringere quella di una neonata. Tutti pensarono che si trattasse di sua figlia. Dopo poche ore, la 40enne fece sapere che la bimba in questione era sua nipote.