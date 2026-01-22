Francesca Chillemi, figlia in ospedale per settimane dopo il parto: come sta, parla la nonna

Terminato il mistero attorno al parto di Francesca Chillemi. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il magazine Oggi che ha raggiunto la madre dell’attrice siciliana, la quale ha riferito che la nipotina sta bene. Il settimanale ha anche reso noto che la bimba, dopo essere nata prematura, ha trascorso le prime settimane di vita in ospedale. Finora la protagonista di Viola come il mare e il neopapà Eugenio Grimaldi, uomo d’affari campano, non hanno rilasciato pubblicamente alcuna dichiarazione sulla venuta alla luce della loro figlia. A pronunciarsi, sempre come riferito da Oggi, oltre alla nonna, sono invece state persone vicinissime alla coppia, che hanno anche confermato le indiscrezioni sul nome della piccola trapelate nei mesi scorsi: la neonata si chiama Smeralda.

Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi, parlano persone vicina alla coppia: “Sua figlia è una peperina”

“Ha ereditato la bellezza della mamma e la vivacità del papà. Smeralda ha un carattere solare e deciso. Sa già quello che vuole e come ottenerlo. È una vera peperina”. Queste le esternazioni raccolte da Oggi da persone molto vicine a Grimaldi e Chillemi. Dunque la piccola sta bene dopo essere nata prematura e aver passato le prime settimane di vita in ospedale. I genitori hanno potuto portarla a casa poco prima di Natale.

“Dentro di me – ha spiegato la madre dell’attrice – speravo di poter diventare ancora una volta nonna, ma di certo non me lo aspettavo. Del resto, mia figlia non è più una ragazzina (ha 40 anni, ndr). Invece Francesca ci ha regalato questa nuova gioia, e in famiglia siamo tutti felicissimi”. Per l’attrice si tratta della seconda figlia. La primogenita si chiama Rania ed è nata nel 2016, dalla lunga relazione avuta dall’interprete messinese con l’imprenditore Stefano Rosso.

La gravidanza delicata e la scelta del silenzio

Francesca Chillemi ha reso noto di essere incinta lo scorso giugno, quando si è presentata sul red carpet di Benevento con un pancione che non ha lasciato spazio ad alcun dubbio. Poche settimane più tardi ha comunicato che aveva bisogno di riposo assoluto in quanto stava affrontando una gravidanza delicata. Da allora, sia lei sia Grimaldi si sono chiusi nel silenzio, non rilasciando più alcuna dichiarazione a livello pubblico.

Ancora oggi la coppia non ha parlato della nascita della bimba. Ci ha pensato ora la nonna materna a rivelare che la piccina sta bene. Chillemi, dopo aver partorito, si è presentata per la prima volta in tv nel giorno dell’Epifania, quando è stata ospite della puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia. In quell’occasione è apparsa in ottima forma, naturalmente senza più il pancione.