Francesca Chillemi smentisce l’annuncio della nascita di sua figlia: “Non è lei”

Altro colpo di scena sul parto di Francesca Chillemi. Pochi giorni fa l’attrice messinese, dopo un lungo silenzio sui social, ha pubblicato un album fotografico in cui è apparso lo scatto di una manina di una neonata. Tutti hanno pensato che quell’immagine fosse un modo tramite cui la protagonista di Viola come il mare volesse per la prima volta annunciare pubblicamente di essere diventata mamma bis. Dopo che molte testate hanno dato la notizia, Chillemi, tra le sue storie Instagram, ha fatto sapere che la piccola in questione non è sua figlia.

Francesca Chillemi, nessun annuncio sulla figlia neonata: “Quella è mia nipote”

“La mia quarta nipotina”, ha scritto a corredo della fotografia. Perdura quindi il mistero sulla nascita della figlia. Chillemi ha reso noto lo scorso giugno di essere incinta, presentandosi sul red carpet di Benevento con il pancione. A luglio ha riferito che la gravidanza era “delicata” e che aveva bisogno di riposo assoluto. Da allora si è chiusa in un religioso silenzio a livello pubblico. Lo stesso ha fatto anche il suo compagno Eugenio Grimaldi.

Il magazine Oggi, di recente, ha sostenuto che Chillemi è diventata mamma lo scorso settembre, partorendo prematuramente. Tale indiscrezione non è mai stata né confermata né smentita dai neogenitori. Si arriva al 6 gennaio 2026, quando Francesca è stata ospite ad Affari Tuoi, su Rai 1. Naturalmente il pancione era sparito. L’11 gennaio l’attrice ha postato su Instagram il già citato album con lo scatto di quella che si pensava fosse sua figlia.

A far credere che si fosse di fronte a una sorta di annuncio c’è stato anche un gesto di Grimaldi, che ha condiviso l’immagine della neonata sui suoi social. A distanza di poche ore, invece, Francesca ha reso noto che la piccina è sua nipote. Un fatto che ha alimentato ulteriormente il mistero sul suo parto. Sempre secondo indiscrezioni non confermate, l’attrice e l’imprenditore avrebbero chiamato il loro frutto d’amore Amelia Smeralda. Ma anche su tale questione non c’è nulla di sicuro, visto che la coppia continua ad essere chiusa in un impenetrabile silenzio.