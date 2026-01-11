Francesca Chillemi rompe il silenzio: la prima foto della figlia dopo il parto prematuro

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi hanno confermato per la prima volta di essere diventati genitori. Fine del mistero del parto dell’attrice che, prima di sabato 10 gennaio, quando ha postato su Instagram lo scatto della manina del frutto d’amore, non ha mai parlato della nascita della bimba che dovrebbe essere stata chiamata Amelia Smeralda. Il magazine Oggi, di recente, ha sostenuto che Chillemi è diventata mamma a settembre dando alla luce la sua piccina prematuramente (il termine era previsto per dicembre). Da allora è iniziato il giallo in quanto Francesca e il compagno non hanno mai annunciato la venuta alla luce della figlia, eclissandosi totalmente dai social e non rilasciando alcuna dichiarazione pubblica sull’evento. Molti fan hanno espresso preoccupazione, chiedendosi se la protagonista di Viola come il mare e la bimba stessero bene.

Francesca Chillemi mostra per la prima volta la figlia

Si arriva a sabato 10 gennaio. Chillemi, dopo un lunghissimo silenzio social, ha postato un album fotografico composto da una ventina di scatti, corredandolo con la seguente didascalia: “Ai giorni nostri”. Una delle immagini mostra la manina della neonata che stringe il dito di mamma Francesca. Eugenio Grimaldi ha ri-postato la fotografia tra le sue storie Instagram. Così la coppia, per la prima volta, ha confermato che la piccina è nata. Nessun altro dettaglio è stato rivelato sui primi mesi di vita della bimba. Il fatto che i genitori abbiano però condiviso il tenero scatto della manina fa pensare che la piccina stia bene.

L’apparizione ad Affari Tuoi

La curiosità attorno a Chillemi si è riaccesa lo scorso martedì, quando è apparsa ad Affari Tuoi nella puntata speciale della Befana. L’attrice, ovviamente, è sbarcata in studio senza più pancione. Si era saputo della gravidanza lo scorso giugno, quando Chillemi si era presentata sul red carpet di Benevento con una protuberanza che non lasciava spazio ad alcun dubbio.

A luglio aveva reso noto che aveva bisogno di riposo assoluto in quanto stava affrontando una dolce attesa complicata. Da quel momento, sia lei sia Grimaldi si sono chiusi nel silenzio. Per oltre 5 mesi non hanno più fatto sapere nulla pubblicamente sulle loro faccende private. Nelle scorse ore, ecco la foto della manina che ha tranquillizzato tutti i fan della coppia.