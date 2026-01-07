Francesca Chillemi in tv senza pancione: cosa si sa sulla misteriosa nascita della figlia

Prosegue il mistero legato alla nascita della seconda figlia di Francesca Chillemi. Lo scorso giugno, la protagonista di Viola come il mare si è mostrata sul red carpet di Benevento con il pancione, segno evidente di gravidanza. Si è così saputo che aspettava un bebè con Eugenio Grimaldi, il facoltoso imprenditore a cui si è legata dopo la lunga relazione con Stefano Rosso, con il quale ha avuto la primogenita Rania (9 anni). Nella speciale puntata di Affari Tuoi in onda il 6 gennaio in prime time su Rai 1, Chillemi è stata tra gli ospiti, mostrando una forma invidiabile. Ovviamente è sparito il pancione in quanto ha già partorito. Ma la nascita della piccola rimane avvolta nel mistero.

Francesca Chillemi spunta ad Affari Tuoi senza pancione, cosa si sa sul parto

L’attrice non ha mai annunciato di essere diventata mamma bis. Anche Eugenio Grimaldi, pubblicamente, non ha rilasciato alcuna esternazione sul parto della compagna. Alcune indiscrezioni hanno sostenuto che Chillemi abbia dato alla luce la figlia a inizio ottobre e che la bimba sarebbe stata chiamata Amelia Smeralda. Come già sottolineato, però, i neo genitori non hanno mai confermato la lieta notizia. Riserbo assoluto.

La sola cosa che si sa sulla gravidanza è ciò che aveva raccontato la stessa interprete messinese poco dopo aver sfoggiato il pancione pubblicamente a Benevento. In particolare, Chillemi, a luglio 2025, fece sapere che stava affrontando una dolce attesa delicata e che aveva bisogno di riposo assoluto. Da allora nessuno ha più saputo nulla delle sue condizioni e nemmeno della nascita della figlia.

Nelle scorse ore Francesca si è presentata negli studi di Affari Tuoi in qualità di ospite nella puntata speciale della Befana. Subito si è riaccesa la curiosità sulla sua maternità che continua a essere un giallo.

Evidentemente, sia l’attrice sia il compagno Grimaldi vogliono mantenere riservatissima la loro vita privata. L’imprenditore è attivo sui social, ma da mesi pubblica solo contenuti sulla sua equitazione, sua grande passione. Nulla di nulla sulla figlia. Anche la compagna, da quando aveva parlato della gravidanza delicata, via social non ha quasi pubblicato più nulla.