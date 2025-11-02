Francesca Chillemi, foto e mistero senza fine sul parto: come è stata immortalata

Prosegue il giallo sul presunto parto segreto di Francesca Chillemi. Secondo i rumors, l’attrice siciliana avrebbe dato alla luce poco più di due settimane fa la sua secondogenita, frutto d’amore della relazione sentimentale con l’imprenditore Eugenio Grimaldi. L’ex Miss Italia e l’uomo d’affari campano, però, non hanno né confermato né smentito il presunto lieto evento. I ben informati hanno sostenuto che la piccina è nata e che è stata chiamata Amelia Smeralda. Nelle scorse ore, Chillemi è tornata a farsi viva sui social dove non postava nulla da mesi. Tra le storie Instagram ha fatto apparire una sua foto in cui la si vede sorridere in strada, con abiti comodi: pantaloni larghi, cappotto lungo, cappellino e occhiali da sole. Nessun riferimento alla nascita della figlia che continua a essere avvolta nel mistero.

Francesca Chillemi torna sui social, continua il giallo sul parto

La foto in questione è stata realizzata da Domenico Zambelli, stylist e consulente per aziende e brand che, tra le altre cose, assiste diverse donne del mondo dello spettacolo. “La mia piccolina”, ha scritto Zambelli nel fotografare Chillemi che ha poi rilanciato lo scatto sul suo profilo Instagram. Come accennato, nessuna dichiarazione in merito al presunto parto. Anche Eugenio Grimaldi non ha rilasciato alcuna esternazione sull’argomento. Sui social continua a pubblicare contenuti inerenti alla sua passione per l’equitazione. Niente altro.

L’annuncio della dolce attesa risale allo scorso giugno, quando Chillemi si presentò con il pancione sul red carpet di Benevento. Qualche settimana dopo, l’attrice fece sapere che stava affrontando una “gravidanza delicata” e che aveva bisogno di assoluto riposo. Da qui la decisione di annullare gli impegni professionali e di non sobbarcarsi di incombenze. Da allora, la protagonista di Viola come il mare si è chiusa nel totale silenzio, non parlando più pubblicamente della sua situazione personale.

I figli di Eugenio Grimaldi e Francesca Chillemi

Eugenio Grimaldi è Executive Manager del Grimaldi Group, una delle realtà imprenditoriali leader nel settore del trasporto marittimo. L’uomo ha alle spalle una lunga relazione con Veronica Resca, con la quale ha avuto due figli. Anche Francesca Chillemi era già mamma prima di conoscere l’attuale compagno. Dalla love story con Stefano Rosso, è nata la sua primogenita Rania.