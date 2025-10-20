Francesca Chillemi dopo il parto torna sui social, tutti spiazzati: silenzio sulla figlia

Francesca Chillemi torna sui social a distanza di due mesi dall’ultimo contenuto pubblicato. Una settimana fa, si è diffusa la notizia del suo parto. L’attrice ed ex Miss Italia avrebbe dato alla luce la sua seconda figlia in gran segreto, dopo aver portato a termine una delicata gravidanza. Da parte sua nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita. Nelle scorse ore, è tornata a postare sul suo profilo Instagram. In particolare, ha fatto apparire una storia social romantica in cui si è mostrata con il compagno Eugenio Grimaldi. “Happy birthday, my love”, ha scritto la protagonista di Viola come il mare per celebrare il compleanno dell’amato.

Francesca Chillemi torna sui social dopo il parto

Assieme alla sua dolce metà, si è immortalata tramite un selfie di coppia. Zero parole sul parto e sulla nascita della figlia. Sempre ammesso e non concesso che la bimba sia realmente venuta alla luce, visto che, come poc’anzi accennato, per ora non c’è stata alcuna conferma sul tema da parte dei neo genitori. Opportuno rimarcare che in questi casi, però, contano più le smentite. E l’attrice e il ricco armatore non hanno dichiarato di non aver accolto il loro frutto d’amore. Tra l’altro, chi ha dato la notizia ha anche raccontato che la bimba è stata chiamata Amelia Smeralda. Insomma, lo scoop è stato impreziosito di dettagli che spingono a credere che il parto ci sia davvero stato.

La gravidanza delicata

La prima a lanciare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. In un secondo momento, la testata Il Giornale d’Italia ha confermato la venuta alla luce della piccola, spiegando che sarebbe nata in anticipo rispetto alle tempistiche previste. Chillemi, come già evidenziato, per ora ha preferito rimanere in silenzio. Stessa ‘tattica’ usata dal compagno Grimaldi.

L’attrice ha dovuto affrontare una dolce attesa non semplice. Lei stessa, lo scorso luglio, dopo essersi mostrata con il pancione in pubblico, aveva spiegato che stava vivendo una “gravidanza delicata” e che i medici le avevano consigliato assoluto riposo. Da allora, si è chiusa in un ermetico silenzio e non ha più dato aggiornamenti sul suo stato di salute.