Francesca Chillemi “ha partorito”, il nome della figlia e la gravidanza difficile

Francesca Chillemi sarebbe diventata mamma bis in gran segreto. Nelle scorse ore avrebbe partorito la figlia nata dall’amore con l’armatore campano Eugenio Grimaldi. A riferirlo in esclusiva è l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha anche spoilerato il nome scelto dalla coppia di neo genitori: la neonata sarebbe stata chiamata Amelia Smeralda. La news è in attesa di conferma ufficiale da parte dei diretti interessati che per il momento non hanno fatto alcun annuncio.

Francesca Chillemi sarebbe diventata mamma bis

Da settimane, l’attrice di Viola come il mare è sparita dai social. L’ultimo sui post risale al 28 agosto. Da allora non ha più postato alcun contenuto. Le ultime sue dichiarazioni pubbliche risalgono invece allo scorso luglio, quando raccontò che i medici le avevano consigliato riposo assoluto in quanto stava conducendo una “gravidanza un po’ delicata”.

Evidentemente l’interprete siciliana ha seguito il consiglio degli specialisti, cercando totale tranquillità e relax per portare a termine nel migliore dei modi la dolce attesa.

Per l’attrice si tratta della seconda figlia. La primogenita, Rania, è nata nel 2016. All’epoca, Chillemi faceva coppia con l’imprenditore Stefano Rosso. Anche per Eugenio Grimaldi non si tratta della prima paternità. L’uomo è già genitore di due frutti d’amore, venuti alla luce dal suo precedente matrimonio con Veronica Resca.

Eugenio Grimaldi, chi è il compagno dell’attrice

Grimaldi è l’executive manager del Grimaldi Group, un colosso nel settore del trasporto marittimo. Nel 2017, all’armatore è stato diagnosticato il linfoma non-Hodgkin, vale a dire un tumore che ha origine nel sistema linfatico e si sviluppa dai linfociti. Trattasi di una patologia che si divide in quattro stadi.

Di recente, lo stesso imprenditore ha raccontato che era giunto all’ultimo stadio e che il cancro era ormai inoperabile. Si è così sottoposto a una decina di chemioterapie molto forti, oltre alla puntura lombare e varie altre cure. Alla fine le terapie hanno iniziato ad avere effetti sul suo fisico e pian piano si è ripreso.

Le tappe della love story e il riserbo assoluto

Grimaldi, con Francesca Chillemi, fa coppia dal 2024. I due, prima di uscire allo scoperto, hanno coltivato per mesi la love story in gran segreto. D’altra parte sia l’armatore, sia l’attrice sono da sempre molto riservati. Basti pensare che Chillemi non ha mai nemmeno annunciato la fine della lunga relazione con Stefano Rosso. Pubblicamente non ha mai parlato della vicenda.