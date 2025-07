Francesca Chillemi, gravidanza difficile: “Cosa m’hanno detto i medici”

Francesca Chillemi conferma per la prima volta di essere incinta e rivela che la gravidanza le sta causando dei problemi. La notizia della dolce attesa si è diffusa circa dieci giorni fa, quando l’attrice 39enne ha sfilato con il pancione sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, senza curarsi di nascondere la protuberanza. Si arriva ad oggi, quando l’ex Miss Italia, nel pomeriggio, ha pubblicato una storia Instagram facendo sapere che, a differenza di quanto sperato, non potrà essere presente al Giffoni Film Festival. A colpire e a destare un po’ di preoccupazione il motivo del forfait: la protagonista di Viola come il mare ha spiegato che sta affrontando una “gravidanza un po’ delicata” e che “su indicazione dei medici” deve rispettare un “riposo assoluto”.

È la prima volta che Chillemi parla della gravidanza. Su consiglio dei medici si è dunque presa un periodo di riposo assoluto. L’attrice ha preferito non aggiungere altri dettagli circa i problemi relativi alla dolce attesa.

Chillemi, dopo la fine della lunga love story con Stefano Rosso, imprenditore con il quale ha avuto la figlia Rania, si è legata ad Eugenio Grimaldi. Con il ricco uomo d’affari fa coppia fissa da circa un anno. La loro unione tra pochi mesi sarà coronata dall’arrivo di una bimba. Si sussurra che il parto dovrebbe avvenire a settembre.

Da quando hanno iniziato a frequentarsi, Eugenio e Francesca hanno provato il più possibile a mantenere assoluto riserbo sulla loro relazione. Nonostante ciò, in qualche occasione, qualche paparazzo è riuscito a immortalarli in atteggiamenti complici. Pubblicamente né lui né lei hanno mai parlato della love story, preferendo non mettere in piazza le loro vicende private.

Come poc’anzi spiegato, l’ex Miss Italia è già madre di Rania. Anche Eugenio non è alla prima paternità. L’uomo è infatti papà di due figlie, frutti d’amore nati dalla precedente relazione vissuta con Veronica Resca. Grimaldi è anche stato molto presente con il primo figlio della Resca, venuto alla luce da una storia precedente della donna.

Per quel che riguarda il parto, non sarebbe ancora stato scelto il luogo. I ben informati riferiscono che Chillemi vorrebbe far venire alla luce la figlia a Milano, mentre Grimaldi starebbe cercando di convincere la compagna a partorire a Napoli.