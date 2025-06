Francesca Chillemi è incinta: dettagli gravidanza, foto e chi è il futuro padre

Francesca Chillemi diventerà mamma per la seconda volta. L’attrice 39enne ed ex Miss Italia è incinta. A renderlo noto in modo ‘plastico’ è stata lei stessa: sfilando sul red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, ha sfoggiato un pancione che non ha lasciato spazio ad alcun dubbio. C’è in corso una dolce attesa. Voci su una sua possibile gravidanza si sono rincorse nelle scorse settimane, senza però trovare conferme ufficiali. Ora la conferma è giunta. Anche Verissimo ha dato la notizia, pubblicando sui suoi profili social un video in cui si vede l’interprete siciliana all’evento campano con indosso un abito bianco attillato grazie al quale è stata messa in risalto la sua dolce rotondità. Presente all’appuntamento anche il futuro padre, vale a dire il compagno di Chillemi, Eugenio Grimaldi. L’attrice e il ricco uomo d’affari fanno coppia fissa da circa un anno. Coroneranno la loro unione accogliendo una figlia.

Secondo quanto scrive Fanpage.it, Chillemi aspetta una bimba ed è al sesto mese di gravidanza. Dunque la piccina dovrebbe venire alla luce a settembre. Rania, la prima figlia avuta dall’ex Miss Italia assieme al suo storico ex compagno Stefano Rosso, avrà quindi una sorellina. Già scattato il toto-nomi. Pare che l’attrice abbia un debole per nomi eleganti e regali, come Letizia e Grace, mentre il compagno Grimaldi sarebbe più propenso per una scelta volta a omaggiare la tradizione familiare. Non si esclude che la bimba potrebbe essere chiamata Iliana o Amelia.

Eugenio Grimaldi, chi è il ricco fidanzato di Francesca Chillemi

Eugenio Grimaldi è l’Executive Manager del Grimaldi Group, un colosso nell’ambito del settore del trasporto marittimo. Fa parte di una famiglia storica italiana, i Grimaldi appunto. Non è alla prima paternità. Ha avuto due figlie dalla relazione vissuta con Veronica Resca. Inoltre si è anche preso cura del primo figlio della donna, nato da una precedente storia di lei.

Sempre come spiegato da Fanpage.it, resta da decidere il luogo del parto. Chillemi vorrebbe far nascere la bimba a Milano, il compagno sarebbe invece più propenso per accogliere la piccina a Napoli.