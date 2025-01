Chillemi e Grimaldi, già finita? Il testimone: “Lei ha fatto la pazza…”

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi si sono lasciati? La voce si è fatta tambureggiante dopo che pochi giorni fa il ricco armatore napoletano ha postato una storia su Instagram in cui sembrava lasciare intendere che la relazione fosse giunta al capolinea. Nelle scorse ore il colpo di scena: l’imprenditore ha pubblicato uno scatto sui social in cui si è immortalato in auto sorridente con l’attrice siciliana. Dunque, nessuna rottura. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha provato a fare luce su quanto accaduto ed ha raccolto una testimonianza alquanto interessante. Secondo una fonte che ha consultato c’è si stata una crisi di coppia, ma sarebbe poi tornato il sereno. E pare che la Chillemi abbia “fatto la pazza” per la precedente storia nostalgica dell’armatore che ha fatto credere a molti che il rapporto amoroso si fosse spezzato.

“Crisi rientrata. Lei ha fatto la pazza dopo quel post che lui ha pubblicato – ha riferito la fonte raggiunta da Parpiglia -. E lui è rientrato subito da Abu Dhabi dove si teneva il gran premio ippico di coppa del mondo che suo fratello Guido ha vinto… Ha rimediato con un altro post smielato con lei”. Ma qual è il famoso post nostalgico precedente di Grimaldi che tanto avrebbe fatto infuriare l’attrice? Questo: “Mi ritrovo in viaggio da solo e pensavo… all’età di 8 anni quando ero solo pensavo sempre ai miei genitori. Oggi ne ho 38 e quando sono in viaggio o da solo penso sempre ai miei figli. Chissà quando avrò 68 anni che farò? Probabilmente penserò solo a me stesso”.

Il messaggio di Grimaldi di qualche giorno fa non era una vera e propria confessione di una crisi o una rottura in corso, ma poco ci mancava. Crisi o no, la coppia è viva e vegeta. E, anche laddove ci sia stato un momento difficile, pare proprio che sia stato superato brillantemente.

La relazione tra l’attrice e l’armatore è cominciata la scorsa estate. In diverse occasioni i due sono stati pizzicati in atteggiamenti inequivocabili. Entrambi hanno alle spalle relazioni importati da cui hanno avuto figli. Chillemi è stata a lungo legata all’imprenditore Stefano Rosso, con il quale ha accolto la figlia Rania. Grimaldi è stato sposato e dal matrimonio con l’ex moglie ha avuto tre frutti d’amore.

La cronaca rosa, a proposito del legame sbocciato qualche mese fa, ha anche sussurrato che ci sono già state le presentazioni nelle rispettive famiglie. Pare anche che i figli di Grimaldi e Chillemi si siano già conosciuti. Insomma, la love story sembra ben avviata. Certo, come tutti i rapporti, non è esente da crisi o periodi difficili. Che però si possono superare.