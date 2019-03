Vieni da me, l’attrice Francesca Cavallin ricorda Un Medico in Famiglia: le belle parole su Giulio Scarpati

Francesca Cavallin ospite di Caterina Balivo a Vieni da me si è cimentata nel gioco “L’uomo per te”. L’attrice, che ha raggiunto la grande popolarità grazie alla serie Un medico in famiglia, ha dovuto scegliere il suo preferito tra i colleghi con cui ha lavorato al cinema e in televisione. Chi è il suo partner ideale sul set? La scelta è stata difficile perché la bella Cavallin ha lavorato davvero con tanti bravi professionisti. Si parte subito con Gianmarco Tognazzi, che ha definito come molto simpatico, e Giorgio Pasotti, dal sorriso contagioso. Tra i due l’ospite nel salotto di Vieni da me sceglie Tognazzi che però è durato “come un gatto in tangenziale”, sottolinea la Balivo. Infatti l’attrice subito dopo lo scarta in favore di Giulio Scarpati, l’iconico protagonista di Un Medico in famiglia, di cui la Cavallin è stata la fidanzata nella storica serie italiana. “Giulio rimane in assoluto forse una delle persone più speciali della mia carriera. È un mio amico che stimo non solo come professionista, ma è un uomo grande. Ha un animo meraviglioso! È proprio un pezzo di cuore, Giulio!”.

Francesca Cavallin prima di Mentre ero via ospite a Vieni da me da Caterina Balivo

L’attrice di Bassano del grappa, che questa sera 28 marzo debutterà su Raiuno con la fiction Mentre ero via (con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno), sembra proprio affezionata all’attore di Un Medico in Famiglia e così rivela che per lei Scarpati e sua moglie Nora sono “fonte di ispirazione”. Il gioco va avanti e l’attrice deve cimentarsi in nuove scelte abbastanza difficili per lei. Così arriva il turno di Marco Giallini, Flavio Parenti, Diego Abatantuono. Ma la scelta finale del partner ideale su Giancarlo Giannini che per l’attrice è “un monumento” e quindi il suo collega preferito.

Francesca Cavallin nel cast di Mentre ero via con Vittoria Puccini

Francesca Cavallin, ospite a Vieni da me dopo la commovente e divertente intervista di Emanuela Aureli, è tra le protagoniste della nuova fiction di casa Rai Mentre ero via. Protagonista della serie sarà Vittoria Puccini, ma nel cast ci saranno anche Giuseppe Zeno, Stefania Rocca, Carmine Buschini, Flavio Parenti e Mariano Rigillo