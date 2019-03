Emanuela Aureli, la dedica a Costanzo a Vieni da me: “Un secondo papà, una grande anima”

Emanuela Aureli, personaggio televisivo semplice e molto amato dal pubblico, ha raggiunto Caterina Balivo negli studi di Vieni da me per l’intervista alla cassettiera. Nella puntata del 28 marzo, l’imitatrice ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera, ricordando l’esordio a La Corrida di Corrado e parlato della sua famiglia a cui è molto legata. La Aureli ha parlato anche di Maurizio Costanzo a cui ha fatto una dedica molto speciale, dichiarando che per lei il giornalista è un po’ come un padre: “Io gli voglio un bene al signor Costanzo, come se fosse un secondo papà!”. E poi spiega perché gli dà del “signor”: “Ho una certa venerazione, un rispetto nei suoi confronti che va oltre il personaggio che è. Lui è una persona meravigliosa, con un gran cuore, una grande anima”, spiega. “Una persona che mi ha dato tante opportunità, ha fatto in modo che io potessi intraprendere questa mestiere; (…) la classica persona giusta al momento giusto”, aggiunge.

Emanuela Aureli in lacrime per il padre e il ricordo della Corrida

L’attrice e doppiatrice ha ricordato quando ha vinto nel 1992 una puntata de La Corrida, condotta dal grande Corrado. La Aureli parlando del suo percorso artistico, non h potuto non citare il padre che l’ha sempre spinta a intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Emanuela si è commossa talmente tanto che ha dovuto chiedere alla Balivo più di un fazzolettino per asciugare le abbondanti lacrime. “Ho iniziato a fare imitazioni alle feste di piazza e del paese, ma poi venni chiamata per un provino a Roma. Io volevo andare via, allora mi sono buttata, ci ho provato e il destino ha voluto che riuscissi ad entrare nella televisione e a vincere la Corrida”, afferma. Poi in preda ad una grande emozione, dichiara: “Mi fa tenerezza papà: lui è la mia forza, ma anche mamma. Sono la roccia intramontabile che mi dà forza ogni giorno. Grazie a loro ho potuto realizzare il mio sogno. Sono tutto quello che ho oltre a mio figlio, mio marito e mia sorella”.

Vieni da me: i complimenti di Manuela Aureli a Caterina Balivo

L’intervista di Caterina Balivo ad Emanuela Aureli è stata molto emozionante e ricca di grandi spunti. Dopo le dichiarazioni sconvolgenti di Wilma De Angelis, oggi la conduttrice campana ha raccolto l’emozione e la simpatia della coach di Tale & Quale. Le due donne sono sembrate molto in sintonia e la Aureli ha voluto fare dei complimenti alla conduttrice per il suo programma, che è è stato riconfermato per una nuova edizione. La Aureli ha detto che Vieni da me è un programma che regala emozioni vere, un esempio di una televisione “pulita”.