Emanuela Aureli si è iscritta all’Università a 45 anni

Emanuela Aureli studia Scienze politiche all’Università di Roma

Emanuela Aureli è una bravissima imitatrice molto conosciuta in televisione per aver imitato personaggi come Raffaella Carra, Milly Carlucci, Anna Moroni. La vediamo molto impegnata in tv con il programma Tale e Quale Show, dove è insegnante dei concorrenti di Carlo Conti. L’Aureli è una persona instancabile infatti si è iscritta nuovamente all’Università. Frequenta Scienze politiche con indirizzo in relazioni internazionali alla Link Campus University a Roma. Mamma del piccolo Giulio che compirà 3 anni a dicembre e moglie di Sergio Di Folco, allo stesso tempo ora è anche studentessa universitaria. A Dipiù tv spiega il perché ha scelto questa facoltà: “Da quando sto con mio marito, che è laureato in Scienze Politche, mi sono appassionata anche io a questi temi.” È una scelta ragionata, infatti prosegue: “Ho pensato che è importante avere un proprio bagaglio culturale”, dichiara Emanuela.

Emanuela Aureli studia per realizzare un vecchio sogno

Emanuela Aureli torna felicemente a studiare sui banchi dell’Università a 45 anni. Racconta al giornale: “È un cruccio che mi porto dietro da quando avevo venti anni e cioè non avere finito Psicologia”. Dopo il liceo, infatti, l’Aureli si era iscritta alla facoltà di Psicologia, ma mollò ben presto per seguire il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo, andando contro i suoi genitori che avrebbero voluto tanto vederla dottoressa. Adesso spinta dalla infinita sete di conoscenza ha deciso di rimettersi di nuovo in discussione. Studia di notte, generalmente quando suo marito Sergio e suo figlio Giulio dornomo, “In quel silenzio riesco a concentrarmi meglio” confessa l’Aureli.

Una secchiona all’Università ma continuerà a stare in tv

La carriera universitaria di Emanuela Aureli procede molto bene, confessa di avere una media del ventisette, ventotto. “Sono considerata una secchiona insomma” ammette Emanuela, che però non pensa minimaemnte di abbandonare l’impegno in tv. “È il mio sogno di bambina divenuto realtà dopo tanta gavetta”, racconta al giornale.