Foto Martina e Andrew in vasca: Gianpaolo furioso dopo Temptation Island

Foto Martina Sebastiani e Andrew Dal Corso in vasca: lo scatto che ha fatto arrabbiare Gianpaolo Quarta dopo Temptation Island

Nella prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne sono stati invitati in trasmissione anche Martina Sebastiani, Andrew Dal Corso e Gianpaolo Quarta. Dopo la loro partecipazione a Temptation Island, dunque, i tre hanno avuto modo di confrontarsi durante la registrazione. Tutto, ovviamente, è avvenuto sotto l’occhio vigile delle telecamere e del pubblico. I presenti in studio, come è emerso subito dalle prime anticipazioni, hanno molto sostenuto Gianpaolo che, contro la sua ex, si è scagliato animatamente. Il motivo? Il ragazzo non avrebbe molto apprezzato alcuni atteggiamenti di Martina che, sui social, si è subito mostrata molto coinvolta dal tentatore Andrew. Una scatto, in particolare, non è andata giù a Quarta, ovvero la foto di Martina in vasca che, con occhio sognanti, si è fatta immortalare insieme a Dal Corso.

Lo scatto in questione, per chi non lo sapesse ancora, è stato condiviso da Martina Sebastiani sul suo profilo Instagram. Il tutto, per la precisione, è avvenuto il nove agosto 2018, poco dopo la fine della messa in onda di Temptation Island. I telespettatori più attivi sui social, in realtà, che lei e Andrew avessero iniziato a frequentarsi fuori dal programma lo avevano già intuito. Le prime immagini di loro due insieme, rubate dai fan che li beccavano in giro e/o mostrate per sbaglio, avevano già anticipato qualcosa della loro frequentazione. È stata la foto della vasca di Martina però che, alla fine, ha confermato tutti i sospetti.

Temptation Island: pausa di riflessione per Andrew e Martina

Andrew e Martina, nonostante le premesse iniziali, hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione una volta finita l’estate. I due, infatti, pare abbiamo preferito stare un po’ lontani. Il motivo? Capire veramente quello che provano l’uno per l’altra.