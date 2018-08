Temptation Island, Andrew e Martina si sono lasciati: la frecciatina di Gianpaolo

Temptation Island, Martina e Andrew non stanno più insieme: arriva la frecciatina di Gianpaolo

È già giunta al capolinea la storia d’amore tra il tentatore Andrew e Martina di Temptation Island. I due hanno interrotto la loro frequentazione per capire meglio le rispettive vite e desideri. Andrea Dal Corso è volato a Mykonos, dove è stato beccato mentre baciava un’altra ragazza, mentre la Sebastiani è rimasta a Roma con l’amica Lara Zorzetto. Inutile sottolineare che il gesto di Andrew ha scatenato le polemiche, nonostante le continue rassicurazioni di Martina ai follower (“Non stiamo insieme, può fare quello che vuole”, ha assicurato la Sebastiani). Intanto su Instagram è apparsa una frase sospetta di Gianpaolo Quarta, ex fidanzato di Martina, che sembra proprio una chiara frecciatina alla romana.

Cosa ha scritto Gianpaolo Quarta su Martina e Andrew

“Le persone non sono punite per i loro peccati, ma dai loro peccati”, ha scritto il pugliese. Parole che più di qualcuno ha collegato a Martina Sebastiani e al comportamento tenuto all’interno del villaggio di Temptation Island con Andrea Dal Corso. Come ricorderete, i due si sono scambiati un appassionante bacio che ha fatto decisamente scalpore. Gianpaolo ha quindi voluto attaccare la sua ex fidanzata? E pensare che proprio quest’ultima ha di recente speso belle parole per Quarta. Martina ha infatti rivelato di volere ancora molto bene all’ex fidanzato e di aver instaurato con lui un ottimo rapporto di amicizia.

Le ultime parole di Martina Sebastiani su Gianpaolo

“Io e Gianpaolo ci sentiamo, abbiamo un bel rapporto. Ci vogliamo bene e ci saremo sempre l’uno per l’altra. Oggi siamo amici. Gianpaolo l’avrei lasciato comunque, con o senza Andrea. La nostra storia era arrivata al capolinea”, ha detto Martina su Instagram. Forse per Gianpaolo non è cosi?