Forum, tirato di mezzo Massimo Ciavarro: la dura replica di Paolo

Paolo Ciavarro e Giulia Campesi si scontrano a Forum, con il figlio di Eleonora Giorgi più agguerrito che mai. Il confronto c’è stato sul caso di Federico, 19 anni, e Francesco, padre adottivo del giovane. A districare la causa la giudice Melita Cavallo. Non appena ha messo piede nel tribunale televisivo di Canale Cinque, Federico ha attaccato in modo durissimo i suoi genitori.

“Mia madre è un’ex prostituta, mio padre è una femminuccia. Non ce la faccio più, mio padre è una nullità, un fallito”. Così ha esordito Federico che è stato prontamente richiamato dalla Cavallo, la quale gli ha detto di usare altri toni r altri termini. Il ragazzo ha poi esposto la sua richiesta: uscire di casa ed essere mantenuto dal padre, in modo tale da completare il percorso di studi (gli manca un anno per ottenere il diploma in un istituto tecnico).

“Sei pelato, sei alto 1.60 metri e io mi vergogno. Mai mi sono riconosciuto in quest’uomo. Ha un carattere da femminuccia, succube di tutti in casa”, ha tuonato ancora il figlio contro il padre adottivo, prendendosi un secondo rimbrotto dalla Cavallo. Sono seguite altre accuse relative a presunte mancanze d’affetto nel corso degli anni da parte dei genitori. Francesco dal canto suo ha incassato, provando a difendersi e ad arginare la rabbia del 19enne.

Il clima si è fatto incandescente. In questo contesto Giulia Campesi, presenza fissa a Forum, ha spezzato una lancia a favore del giovane. “Nessuno ha vissuto l’esperienza di questo povero ragazzo, non giudichiamo”, ha chiosato l’influencer, accendendo la replica decisa e netta di Paolo Ciavarro: “Senti Giulia, una rabbia così la accetto da uno che è cresciuto per strada senza genitori. Ok?”.

La controreplica della Campesi non si è fatta attendere: “Tu pensi così perché non hai avuto un padre del genere”. Dunque è stato scomodato anche il padre di Paolo, Massimo, noto attore e produttore cinematografico che è stato sposato con Eleonora Giorgi. “Vero, ho avuto un altro padre io. Ma i genitori possono sbagliare”, ha sottolineato Ciavarro.

“Nessuno può giudicare, perché nessuno di voi ha avuto un’esperienza come quella di Federico”, ha attaccato nuovamente Giulia. Paolo ha così fatto notare alla collega una certa incoerenza di fondo nel suo ragionamento: “Che c’entra? Tu tantissime volte dai delle opinioni anche se non hai vissuto le esperienze. Che stai dicendo?”. “Io sono in tv e ogni tanto rompo gli schemi”, la chiosa della Campesi, che ha cercato di dribblare il discorso. A questo punto è intervenuta la padrona di casa, Barbara Palombelli, che ha riportato il focus su Francesco e Federico.