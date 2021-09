Forum, Palombelli apre, parla di Ciavarro e Ferragni: cos’ha detto e perché

By

Nella prima puntata del celebre format in quota Mediaset si è fatta una rivelazione sull’imprenditrice digitale: ecco di cosa si tratta

Lunedì 13 settembre è iniziata la trentasettesima edizione di Forum. Barbara Palombelli apre la nuova edizione dello storico programma in quota Mediaset (che per anni ha visto al timone Rita Dalla Chiesa con il giudice Santi Licheri) facendo gli auguri a Paolo Ciavarro e citando Chiara Ferragni.

Tra le novità dell’edizione 2021-2022 anche la presenza di due uditrici: Silvia e Ludovica. Queste ultime sono state scelte tra le laureate in legge che stanno preparando il concorso in magistratura. Nella sua apertura la Palombelli ha sottolineato il fatto che nonostante i tanti anni di messa in onda, sono tanti i cambiamenti apportati.

Un programma quindi riadattato ai tempi attuali, che guarda molto di più ai giovani. “Per me stare in mezzo ai giovani è stata la chiave” afferma la Palombelli, che successivamente ha dedicato delle parole anche per Paolo Ciavarro.

Il figlio di Massimo Ciavarro e Eelonora Giorgi è stato uno dei volti del programma. Format che ha lasciato per varcare la casa del Grande Fratello Vip, quindi aprirsi a nuove opportunità in tv. Nelle ultime settimane Paolo e la sua compagna Clizia Incorvaia hanno annunciato di attendere il loro primo figlio.

Barbara Palombelli ha quindi rivolto le sue parole d’augurio a Paolo presto papà per la prima volta. La prima puntata di Forum della stagione 2021-2022 tratta degli influencer. Per introdurre l’argomento, la conduttrice ha spoilerato un retroscena su Chiara Ferragni.

Barbara ha per lei delle parole bellissime. Una ragazza che si è fatta dal niente, non è figlia di personaggi famosi, ma con una grande forza che le deriva dal credere in sé stessa. La Palombelli ha poi raccontato di aver incontrato Diego Della Valle, il patron della Tod’s, che a sua volta le ha raccontato un aneddoto sull’influencer da 24 milioni di follower.

“Chiara era una delle ragazzine che venivano alle nostre sfilate senza biglietto” aggiungendo poi che stava ore sotto il sole insieme ad altre ragazze nella speranza di entrare. Ogni tanto l’imprenditore ed il fratello, mossi a compassione, le facevano entrare.

Lui la conosceva sin da bambina. Oggi Chiara è nel consiglio di amministrazione della nota azienda capitanata da Della Valle. Questo è stato l’intro la prima storia discussa in studio, cioè quella di una ragazza che ha lasciato la famiglia per inseguire il suo sogno di influencer.