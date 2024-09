Forum festeggia 40 anni: gli auguri in diretta della Clerici

Lunedì, 9 settembre, ha avuto inizio una nuova edizione di Forum. Si tratta di un’edizione particolarmente significativa, dato che quest’anno si festeggiano i 40 anni del programma, la cui prima puntata andò in onda nel lontano 29 settembre del 1985. Alla conduzione, è tornata ancora una volta Barbara Palombelli, affiancata da volti storici del programma, come gli ex vipponi Edoardo Donnamaria e Paolo Ciavarro. Inoltre, ci sono anche delle grandi novità. La prima è l’introduzione dell’avvocato istruttore, una nuova figura che ha un ruolo fondamentale nelle cause, ovvero quello di raccogliere ulteriori elementi probatori da presentare al giudice per facilitare la ricerca della verità. Tra i giudici, poi, si è aggiunta la nota avvocatessa divorzista Annamaria Bernardini De Pace, che per la prima volta si mette alla prova in un ruolo televisivo.

Durante la messa in onda della prima puntata, Barbara Palombelli e tutta la squadra di Forum hanno ricevuto una sorpresa da alcuni dei volti più importanti della televisione e dello spettacolo italiano. Difatti, diversi conduttori e personaggi noti hanno voluto celebrare i 40 anni della trasmissione mandando un videomessaggio di auguri. Tra questi, troviamo: Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Paola Perego, l’ex conduttrice del programma Rita Dalla Chiesa, Cesara Buonamici, Francesco Totti e, a sorpresa, la ‘rivale’ Antonella Clerici.

Ebbene sì, direttamente dallo studio di “È sempre mezzogiorno“, il programma concorrente di Forum, Antonella Clerici ha inviato gli auguri al programma e a Barbara Palombelli con queste parole:

Non ci posso credere, sono già passati 40 anni. E adesso Barbara ci sei tu, che hai portato di nuovo lustro e bellezza a questo programma. Ahimè, sempre contro di noi. Però sono felice, perché è un po’ come avere un’amica dall’altra parte. Una bella trasmissione con cui confrontarci ed è bello così.

Una vera prova di sportività, soprattutto considerando che nello stesso momento su Rai 1 andava in onda la prima puntata della nuova edizione di È sempre mezzogiorno, che ha visto il ritorno di Andrea Mainardi, storico volto de La prova del cuoco. Ad ogni modo, non è un segreto che Antonella Clerici e Barbara Palombelli siano grandi amiche e si stimino molto. Nella scorsa edizione, Palombelli era intervenuta nel programma di Rai 1 per fare gli auguri alla Clerici per i suoi 60 anni. Ora, un anno dopo, Antonella ha ricambiato il gesto, dimostrando il forte legame che continua ad esserci tra di loro.