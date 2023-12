Antonella Clerici compie 60 anni: gli auguri storici della Palombelli

Oggi, 6 dicembre, è un giorno molto speciale per Antonella Clerici: la conduttrice compie 60 anni. Si tratta di un traguardo molto importante, motivo per il quale in tanti hanno voluto celebrare la donna. La puntata di “È sempre mezzogiorno” andata in onda questa mattina si è trasformata in una vera e propria festa, piena di sorprese e festeggiamenti per la neo 60enne. Sono stati tantissimi i colleghi che hanno mandato i proprio auguri ad Antonella: da Carlo Conti (insieme a tutti i passeggeri del treno in cui stava viaggiando), ad Amadeus e Anna Moroni, fino a Marco Mengoni. Ma, ci sono stati degli auguri in particolare che hanno sorpreso tutti.

Ai festeggiamenti si è unita Barbara Palombelli, conduttrice del programma “Forum” e diretta rivale della Clerici. Difatti, il programma della Mediaset va in onda dal lunedì al venerdì proprio in contrapposizione con “È sempre mezzogiorno“. Per questo, il messaggio ricevuto dalla Palombelli ha colto in tantissimi alla sprovvista. Il filmato è stato mostrato proprio durante la puntata della trasmissione di Rai Uno, in cui si sente Barbara dedicare queste parole ad Antonella:

Oggi è una data particolare. Oggi è il 6 dicembre e la mia amica Antonella Clerici festeggia un importante compleanno che io ho superato da moltissimo. Però, come sapete, a volte c’è rivalità tra le persone che conducono dei programmi televisivi. Ecco, tra me e Antonella c’è una grande e antica amicizia, c’è tanto affetto. Ci vediamo poco, purtroppo, però ci vogliamo bene. E allora questo è un augurio con una grande applauso da Forum per Antonella in questa data speciale. Lei inizia tutte le mattine dopo di noi su Rai 1. E allora un abbraccio anche a tutti i colleghi di Rai 1, agli autori, agli operatori, al regista, a tutti quanti. Siamo paralleli quasi, ma ci vogliamo un grande bene, abbiamo grande stima. Antonella un abbraccio e ti festeggerò prestissimo.

Il mezzogiorno italiano tra #Forum e #ESempreMezzogiorno unito per il compleanno di Antonella Clerici ♥️ Il video degli auguri di Barbara Palombelli sono stati l’apertura della puntata di Forum di stamattina. @MezzogiornoRai1 @forummediaset @antoclerici pic.twitter.com/qUHQpxmnSg — Jonathan✌???? (@jonathanzacconi) December 6, 2023

Antonella Clerici compie 60 anni: sorprese in studio e gli auguri dei colleghi

Insomma, un momento veramente storico tra la Rai e Mediaset. Le due conduttrici hanno messo a tacere tutte le rivalità e hanno dato un grande esempio in televisione, mostrando il loro rapporto di stima e affetto. Chiaramente, la Clerici ha ringraziato di cuore la collega e amica, mostrando tutta la sua gioia. Inoltre, la conduttrice ha anche ringraziato tutto il team di “è sempre mezzogiorno” che l’hanno sorpresa con una fantastica dedica. I suoi colleghi l’hanno accolta in studio cantandole una versione particolare del brano “Bagno a mezzanotte” di Elodie come canzone di compleanno.

Ma, le sorprese non sono finite. Ad un certo punto, nello studio di “È sempre mezzogiorno“, è apparsa anche Mara Venier con in mano un mazzo di fiori per Antonella. Infine, c’è stato anche l’intervento del Ministero della Cultura che di nominarla ambasciatrice della cucina italiana nel mondo.