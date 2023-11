The Voice Kids, boom ascolti: gesto della Clerici contro Gerry Scotti

Continua la guerra fredda tra Antonella Clerici e Gerry Scotti. In questa settimana, entrambi i conduttori hanno debuttato con i loro (simili) programmi: “Io Canto Generation” mercoledì 22 novembre su Canale 5 e “The Voice Kids” venerdì 24 su Rai 1. La conduttrice non ha mai nascosto il suo fastidio nella scelta della Mediaset di proporre un programma così simile al suo nello stesso periodo. Non solo, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha anche deciso di combattere la concorrenza schierando la nuova edizione di ‘Ciao Darwin‘ proprio contro ‘The Voice Kids’.

Per questo, la Clerici si era mostrata alquanto rassegnata dalla situazione, lanciando non poche frecciatine e stoccate al suo rivale. Con grande stupore, però, la prima puntata di “The Voice Kids” è riuscita ad ottenere ottimi ascolti nonostante la concorrenza. La serata è stata vinta da Ciao Darwin, ma il programma ha comunque totalizzato 3.589.000 con il 22.8% di share. Si tratta del miglior dato d’esordio dell’ultimo anno e mezzo per una produzione di Rai 1, dunque un risultato veramente straordinario.

Ebbene, Antonella Clerici non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua gioia per questi dati inaspettati. Prima, ha commentato un tweet riportante gli ascolti dicendo: “Solo per oggi mi sento un po’ mandrakina”. Proprio pochi giorni fa, infatti, Antonella aveva detto che per riuscire a far fronte ai colossi scagliati contro di lei si sarebbe dovuta convertire in Mandrake, ovvero il mago dei fumetti in gradi di compiere miracoli. Dopodiché, ha ringraziato il pubblico, condividendo con loro il successo ottenuto.

Tuttavia, Antonella non si è limitata ai ringraziamenti, ma ha voluto lanciare anche alcune frecciatine al rivale Gerry Scotti. Nel corso della giornata, la conduttrice ha messo like a diversi tweet pieni di complimenti per i risultati, alcuni dei quali, però, con sottili stoccate a ‘Io Canto Generation’. “Brava Antonella, la qualità paga sempre, e diffidate dalle imitazioni”, uno dei tweet a cui ha messo mi piace. E ancora: “Nella Babele del venerdì sera #TheVoiceKids l’originale, quello vero, agguanta il colosso #CiaoDarwin”.

“Complimenti ad Antonella per i risultati contro un colosso come Ciao Darwin e non contro il nulla, alla faccia di chi voleva indebolirla”, si legge in un altro tweet, facendo palese riferimento al fatto che mercoledì ‘Io Canto Generation‘ non avesse particolari rivali da fronteggiare. A questo punto, chissà come risponderà Gerry Scotti alle provocazioni della collega in questa diatriba che sembra essere risorta dopo anni. Un decennio fa, infatti, i due conduttori si sono trovati in un’analoga situazione, sfidandosi con “Ti lascio una canzone” da un lato e “Io Canto” dall’altro. A distanza di tanto tempo, la storia si ripete.