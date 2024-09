Bernardini De Pace: “Totti e Albano? Due signori. Ecco perché”

Con settembre alle porte, è tempo di ritrovare in tv i programmi più amati dal pubblico italiano. Tra questi, spicca Forum, che tornerà sugli schermi della Mediaset da lunedì 9 settembre. Alla conduzione ci sarà nuovamente Barbara Palombelli, che ha deciso di fare un grande colpo per questa nuova edizione del tribunale televisivo, in onda sin dal 1985. Difatti, ci sarà una new entry al dir poco esplosiva: Annamaria Bernardini De Pace. L’avvocatessa matrimonialista entrerà a far parte della trasmissione come nuova giudice, mettendosi in gioco in un ruolo inedito e offrendo al pubblico l’opportunità di vederla quotidianamente in una realtà televisiva, dove fino ad adesso si era mostrata in maniera marginale.

Con la prima puntata alle porte, la divorzista dei vip ha deciso di rilasciare un’intervista a Il Corriere della Sera per parlare di questa nuova avventura. La Bernardini De Pace ha confessato di essere molto emozionata, poiché avrà finalmente l’opportunità di realizzare uno dei suoi sogni: diventare giudice, seguendo le orme di suo padre. Da tempo, la Palombelli desiderava di averla nel suo team e, dopo anni di richieste, è finalmente riuscita a realizzare questo obiettivo.

Com’è noto, l’avvocatessa è celebre per essersi occupata dei divorzi di diversi personaggi dello spettacolo, tra cui quelli di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Pippo Baudo e Katia Ricciarelli e Albano Carrisi e Romina Power. A proposito dell’ultima coppia, nonostante abbia assistito Romina, ha voluto elogiare Albano per il modo in cui ha gestito la separazione, pensando sempre al bene dei loro figli. Ecco le sue parole:

Più l’amore è grande e maggiore è la forza reattiva. Si reagisce con rabbia a un dolore grandissimo. Nel tempo sono stati dei genitori uniti, Al Bano è un gran signore. E lo dico pur essendo stato lui un avversario e Romina mia assistita.

Lo stesso vale per uno dei suoi clienti più noti attualmente, Francesco Totti. Secondo quanto rivelato dalla nuova giudice di Forum, l’ex calciatore della Roma e l’ex moglie Ilary Blasi stanno riuscendo a collaborare pacificamente, mettendo al primo posto il benessere dei loro tre figli: “Dico che anche Totti è un gran signore e che pure lui e Ilary collaborano per il bene dei figli”.

Un’ultima coppia che è riuscita a guadagnarsi i complimenti della Bernardini De Pace è stata quella composta da Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: “Loro sono fantastici. Mi dà fastidio la sinistra che attacca chi parla di famiglia tradizionale e si separa. La famiglia tradizionale deve stare unita a tutti i costi? Quella, semmai, è la famiglia ipocrita. La famiglia sincera è quella che, quando l’amore e la fiducia finiscono, si separa, ma i genitori collaborano per la formazione e l’educazione dei figli”.

Tra i tanti casi di cui si è occupata, ce ne è uno che considera il suo successo maggiore, nel quale riuscì ad ottenere 100mila euro di mantenimento al mese. L’anno era il 2005, ma sui protagonisti l’avvocatessa ha preferito mantenere il riserbo. Infine, Annamaria ha confessato che il divorzio più difficile da affrontare rimane sicuramente quello con il suo ex marito Francesco Giordano, dal quale ha avuto le sue due figlie, Chiara (ex moglie di Raoul Bova) e Francesca.