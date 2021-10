Forum, Ciavarro si inalbera: “Clizia è fragile ora”. Palombelli in soccorso

Nel corso della puntata di Forum di quest’oggi, lunedì 4 ottobre, Paolo Ciavarro ha avuto l’occasione di prendere le difese della compagna, Clizia Incorvaia, ma in generale di tutte le donne in dolce attesa. Da buon papà ai blocchi di partenza, l’attore si è scontrato contro una delle partecipanti alla trasmissione sul delicato tema della gravidanza.

La ragazza protagonista della puntata e della querelle (tale Serena) ha iniziato a sciorinare una serie di opinioni sulle donne incinta, sul loro ruolo e sulle loro emozioni in modo piuttosto superficiale e sgradevole. A questo punto Paolo Ciavarro non ci ha più visto e si è sentito preso in causa. Da qui è partita la discussione, che ha visto partecipare anche la padrona di casa Barbara Palombelli. Ecco la frase da cui tutto è cominciato:

Da uomo ti posso dire che io adesso sto accarezzando il momento più bello della mia vita perché la mia compagna è incinta ed è un momento dove la donna ha estremamente bisogno di un uomo.

A questo punto l’ospite ha replicato, sottolineando che per quanto le intenzioni della controparte maschile siano nobili il compagno o il marito non potranno mai comprendere cosa significhi avere un figlio:

Io sono donna, è vero che la donna ha bisogno di un uomo ma lui non capirà mai al cento per cento, ti dico questo.

La discussione è proseguita con Ciavarro che ha ricordato alla persona di fronte a lui quanto una donna, nel momento della gravidanza, viva un momento di particolare fragilità. E, da questo punto di vista, ha ricevuto anche manforte da parte della stessa Palombelli

La presentatrice ha sottolineato all’ospite della trasmissione (che incinta non è, fra parentesi) quando Paolo Ciavarro sia a sua volta particolarmente sensibile in questo momento. Mentre la sua Clizia ha già avuto una bambina dalla sua precedente relazione con Francesco Sarcina (Nina), non lo stesso possiamo dire di lui, che sta per diventare genitore per la prima volta. “Paolo è più incinto di Clizia” ha commentato ironicamente la presentatrice, con la sua spalla in trasmissione che ha ammesso sorridendo di essere a sua volta molto, molto sensibile.

Clizia Incorvaia, dopo la messa in onda della trasmissione, ha messo mano ad Instagram per ringraziare pubblicamente il compagno delle belle parole a lei riservate. “Sono fortunata, e mi commuovo e hai ragione appieno amore mio! Che grande uomo che sei!” ha scritto l’influencer emozionata, con gli occhi a cuoricino.