Verissimo, Palombelli piange e chiarisce sui rapporti con Rita dalla Chiesa

Barbara Palombelli è sbarcata negli studi di Verissimo e ha chiarito una volta per tutte che con Rita Dalla Chiesa non c’è alcuna frizione. A mettere definitivamente a tacere le voci che vogliono le due conduttrici rivali e su fronti opposti è stato anche un intervento inviato dall’ex moglie di Fabrizio Frizzi alla collega Palombelli. Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Barbara si è anche emozionata parecchio, versando qualche lacrima. A scatenare la tempesta emotiva un filmato in cui sono state mostrate Monica e Serena, due delle sue figlie adottive. La giornalista di Stasera Italia e Forum ha inoltre spezzato una lancia a favore dei reality show, in particolare del Grande Fratello.

La Palombelli è sposata dal 1982 con il politico Francesco Rutelli. La coppia ha avuto un figlio, Giorgio. In seguito ha adottato Serena, Francisco e Monica. Quest’ultima si avvia verso l’altare. A breve convolerà a nozze con Gennaro. “Lui è la miglior scelta che potesse fare, io e Francesco siamo contenti”, ha spiegato la giornalista. Quando le è stato mostrato il video relativo all’incontro di Serena e Monica al Grande Fratello (Serena ha preso parte alla versione ‘nip’ del programma in passato), è stata sorpresa dalla commozione. Una lacrima è cascata.

“Il Grande Fratello e i reality vengono demonizzati. Io vado controcorrente e dico che servono ai giovani a fare esperienza”, ha sostenuto la Palombelli. Capitolo Forum e rapporti con Rita dalla Chiesa. Fecero molto rumore le dichiarazioni di quest’ultima dopo che Barbara prese il timone della trasmissione. “Se per caso facendo zapping mi imbatto nel nuovo “Forum” cambio canale”, disse Rita che però aggiunse: “E non è per la conduttrice, anzi, chapeau a Barbara che è una grande giornalista. Ma quella è una ferita aperta per me”. Tuttavia l’esternazione del ‘cambio canale’ prestò il fianco a insinuazioni maliziose. “La Palombelli e Rita sono ai ferri corti”, sostennero alcuni. Versione che però non combacia con la realtà.

“Questo è per far vedere che noi non siamo rivali come è stato scritto. Poi non riesco a vedere Forum perché è come vedere un grande amore che se ne va con qualcun altro”. Così la dalla Chiesa nel videomessaggio spedito a Verissimo e destinato all’amica Barbara. Rita si è poi complimentata per la conduzione brillante di Stasera Italia. “Ti sono sempre molto vicina”, ha concluso affettuosamente.

“Questo è davvero un regalo”, ha commentato la Palombelli, ricordando i momenti felici che la sua famiglia ha trascorso con la dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi. Silvia Toffanin ha poi chiesto cosa ne pensa del fatto che Rita non riesca a guardare Forum? “Mi dispiace tantissimo che lei non riesca a guardarlo. Io fui chiamata di corsa quando lei accettò un’offerta a La7. Sì, sono entrata a casa sua, il fatto che mi voglia bene, mi fa piacere. E anche io le voglio bene”.