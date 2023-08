Forum 2023/24: chi ci sarà nel cast e uso dell’intelligenza artificiale

Forum, una delle certezze del palinsesto Mediaset, si prepara a tornare. La ripartenza è fissata a lunedì 11 settembre, dalle ore 11 su Canale 5. Stando a quanto trapelato, tuttavia, la prossima edizione del noto programma giudiziario potrebbe presentare alcune interessanti novità: ecco quali.

Forum 2023-2024: le novità della nuova edizione

La prima, stando a quanto riportato da TvBlog, potrebbe essere l’introduzione nell’edizione 2023-2024 di Forum dell’intelligenza artificiale. Questo meccanismo sarebbe stato richiesto dalla conduttrice Barbara Palombelli e il programma giudiziario potrebbe essere il primo di Mediaset a ricorrervi. Sarà quindi interessante capire, qualora l’indiscrezione fosse vera, come l’intelligenza artificiale potrà conciliarsi con i meccanismi e le logiche di Forum.

Sempre secondo TvBlog, ci sarebbe un’altra novità nella nuova stagione di Forum, anche questa, a quanto pare, richiesta dalla conduttrice: la presenza dell’avvocato dei minori. Questa nuova figura sarebbe quindi presente nelle cause che vedrebbero coinvolti proprio gli under 18, tutelandoli soprattutto qualora i genitori dovessero chiedere la separazione. Per quanto riguarda il cast, giudici compresi, dovrebbe esserci una conferma in toto. Impegni permettendo, inoltre, sarebbe previsto anche il ritorno di Edoardo Donnamaria, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il rientro di Donnamaria a Forum

Dopo le prime voci che vedevano l’ex vippone fuori da Forum, una nuova indiscrezione avrebbe successivamente parlato di una riconferma. Stando a quanto trapelato, Donnamaria dovrebbe essere presente nel programma giudiziario due o tre giorni a settimana. Era stato Amedeo Venza a riportare in primis la presunta uscita di scena di Edoardo, per poi tornare sui suoi passi. Ad ogni modo, si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, in attesa di essere confermate o smentite.

Qualora dovesse essere confermata la presenza dell’intelligenza artificiale a Forum, si tratterebbe di un’interessante novità per il programma giudiziario targato Mediaset. L’emittente, nella stagione televisiva che si appresta ad iniziare tra pochi giorni, si presenterà agli occhi del suo pubblico con interessanti cambiamenti, come l’approdo di Bianca Berlinguer su Rete 4 o quello di Myrta Merlino su Canale 5. La prima sarà alla guida di Stasera Italia, mentre alla seconda, neo conduttrice di Pomeriggio Cinque, spetterà il difficile compito di far dimenticare al pubblico Mediaset i tanti anni trascorsi in compagnia di Barbara d’Urso.