Forum, Donnamaria rientra a sorpresa: chiamata dalla Palombelli

A quanto pare è arrivata l’ora delle smentite: pochi giorni fa l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva condiviso tramite i suoi canali social la notizia secondo la quale l’ex gieffino Edoardo Donnamaria non sarebbe stato riconfermato a Forum (Qui i dettagli). Oggi però, a distanza di poche ore dalla precedente affermazione, Venza è dovuto tornare sui suoi passi. Ecco che cosa ha affermato l’esperto di gossip sulla prossima edizione di Forum.

Edoardo Donnamaria verso la riconferma a Forum?

“La rete ci ripensa, o meglio la padrona di casa di Forum ha deciso di richiamare Edoardo Donnamaria. L’ex di Antonella Fiordelisi sarà infatti nuovamente nel programma per 2/3 giorni a settimana!” Con questa parole l’esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato l’indiscrezione che vedrebbe il ritorno di Donnamaria nella prossima edizione del celebre programma giuridico condotto da Barbara Palombelli.

Naturalmente si tratta di informazioni da prendere con le pinze in quanto, come è stato fatto notare a Venza da una sua follower, Donnamaria risultava essere stato radiato ufficialmente e definitivamente da Mediaset. La motivazione? Ovviamente le linee guida anti trash intraprese dall’amministratore delegato della rete, Pier Silvio Berlusconi, al quale non sono piaciuti per niente i comportamenti che il giovane aveva assunto all’interno della Casa del Grande Fratello.

L’acuta osservazione però è stata prontamente smentita dallo stesso Amedeo Venza che, qualche Instagram story più in là, ha ricondiviso un comunicato stampa che ha riportato la notizia del ritorno di Donnamaria a Mediaset e in particolare proprio a Forum. Non si sa quale sia la fonte citata da Venza ma ancora una volta è importante sottolineare che si tratta di informazioni da ponderare e da considerare con la dovuta cautela.

La vita dopo il GF

Per avere conferme circa il futuro professionale di Donnamaria pare proprio che si dovrà attendere fino a settembre. Nel frattempo l’ex gieffino si è concentrato sulla sua musica e da poco è uscito il nuovo singolo “Piccolo sole”. Per quanto riguarda la sua vita privata invece non ci sono buone notizie all’orizzonte dal momento che la relazione con Antonella Fiordelisi sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Dopo numerosi alti e bassi e le voci di un riavvicinamento, a oggi pare proprio che tra i due ex gieffini non ci sia più nulla e i rapporti si siano raffreddati definitivamente.