Edoardo Donnamaria resta a Forum? La decisione del programma

La nuova edizione di Forum si prepara a tornare ufficialmente lunedì 11 settembre. Alla guida ci sarà sempre Barbara Palombelli, ormai al timone da dieci anni. Sembra però, stando alle ultime indiscrezioni, che un volto noto del programma giudiziario possa lasciare. Ecco di chi si tratta.

Cambiamenti in vista a Forum: chi esce (rumor)

Amedeo Venza, nelle sue Instagram stories, ha riportato la presunta decisione di Forum di non confermare Edoardo Donnamaria, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ecco quanto si legge nella storia:

“Forum decide di non confermare Edoardo Donnamaria aprendo così le porte ad altri aspiranti ‘Bilancieri’“.

Laureato in giurisprudenza, l’ex vippone era entrato nel cast nel 2017, ricoprendo il ruolo di assistente. In una precedente intervista aveva spiegato come il suo ritorno a Forum fosse incerto, complici i tanti impegni da far combaciare. Sempre in questa occasione, Donnamaria aveva spiegato come i rapporti con Barbara Palombelli fossero ottimi. Non resta che attendere per avere maggiori dettagli a riguardo, al momento si tratta di semplici indiscrezioni.

Edoardo Donnamaria, infatti, ha recentemente scelto di dedicare tutte le sue energie alla carriera di cantante. Attualmente sono due i singoli rilasciati, di cui l’ultimo (Piccolo sole) uscito il 21 luglio. Prima ancora di intraprendere questo percorso, Donnamaria era stato protagonista al Grande Fratello Vip, grazie anche alla tormentata storia d’amore con Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria: la complicata storia con Antonella Fiordelisi

Conclusa l’esperienza al reality di Alfonso Signorini, sembrava che tra i Donnalisi tutto andasse a gonfie vele. Arrivarono, poi, i primi problemi e iniziarono i tira e molla. I fan della coppia hanno spesso e volentieri mostrato un certo coinvolgimento nelle vicende sentimentali dei due ex GF Vip, che ora potrebbero essere giunte a conclusione. Qualche giorno fa, infatti, Antonella Fiordelisi ha smesso di seguire Edoardo Donnamaria sui social, un gesto che, di questi tempi, è spesso interpretabile come uno strappo definitivo, o quasi.

E pensare che qualche giorno prima, ospiti ad un evento. Edoardo e Antonella avevano mostrato una certa complicità, nonostante la storia fosse finita da un mese, per la gioia dei loro fan. In questa occasione, Antonella aveva spesso belle parole per Edoardo, dicendosi speranzosa che la loro storia potesse continuare. Ad alimentare le speranze dei loro seguaci ci aveva pensato anche il padre dell’ex vippone, lasciando like ad un post di Twitter che auspicava ad un loro ricongiungimento.