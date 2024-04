Forte e Chiara, Diletta Leotta “irriconoscibile”: cosa non è sfuggito

Questa sera, mercoledì 17 aprile, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata del varietà di Chiara Francini, “Forte e Chiara“. Dopo i deboli risultati della scorsa settimana, sono arrivati tantissimi ospiti per cercare di risollevare le sorti del programma. L’attrice ha accolto Rocco Siffredi, Mara Venier, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Diletta Leotta e Giovanna Botteri. Presente in studio anche il ballerino Andreas Muller che, però, non si trovava del corpo di ballo, bensì ha preso parte ad alcuni sketch con Silvana Della Magliana. Nonostante ciò, stando ai commenti sui social, la trasmissione sembra non convincere ancora il pubblico.

Diletta Leotta a Forte e Chiara: cos’hanno notato i telespettatori

Come menzionato prima, Diletta Leotta è stata una degli ospiti della seconda puntata di Forte e Chiara. La conduttrice di DAZN è stata protagonista di uno sketch sugli stereotipi legati al mondo del calcio. Ovviamente, la Leotta ha una connessione profonda con il calcio, sia professionalmente grazie al suo ruolo di conduttrice sportiva, sia personalmente, essendo legata sentimentalmente al calciatore Loris Karius, padre della sua bambina, con il quale presto convolerà a nozze.

Da una parte, la Francini ha espresso il suo poco entusiasmo per il calcio, tirando in ballo stereotipi sui calciatori e le loro mogli ‘senza cervello’, i cori degli stadi e come non capisca perché ci sia così tanta passione per questo sport. D’altro canto, Diletta ha difeso a spada tratta lo sport, smentendo uno ad uno tutti i cliché proposti dalla comica. “Io sono una giornalista e sto per sposare un calciatore“, ha specificato, usando se stessa come esempio per contrastare gli stereotipi sulle compagne degli sportivi.

Ma, c’è un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori. Di cosa si tratta? Alcuni utenti sui social hanno avuto difficoltà a riconoscere Diletta Leotta, affermando che abbia esagerato con gli interventi estetici ultimamente. Diversi l’hanno trovata troppo “tirata”, notando cambiamenti eccessivi nel suo viso. D’altro canto, però, c’è chi non la pensa affatto in questo modo, ritenendo questi commenti eccessivi, oltre che errati. In ogni caso, la bellezza della conduttrice resta indiscussa e, durante il suo intervento a Forte e Chiara, è stato evidente il suo straordinario fascino.