Focus ascolti tv 16 ottobre, chi ha perso nettamente tra The Voice Senior e il Grande Fratello Vip

Altra scoppola sul fronte ascolti tv per il Grande Fratello Vip che venerdì 16 ottobre è stato stracciato da The Voice Senior, come già accaduto la scorsa settimana. Il reality show più spiato d’Italia e proposto su Canale 5, nel prime time di ieri, è stato seguito da 1.900.000 spettatori, con uno share pari al 16,6%. Numeri decisamente più pimpanti per il talent di Rai 1, che ha incollato davanti al teleschermo 3.292.000 utenti, share al 24,1%. Dati simili a quelli di sette giorni fa, quando la ‘corazzata’ guidata da Antonella Clerici aveva totalizzato 3.386.000 spettatori (24,3%), mentre il programma timonato da Ilary Blasi ne aveva coinvolti 1.722.000 (15,25%). Il confronto dei numeri restituisce però un elemento positivo al GF Vip: rispetto al 9 ottobre il suo pubblico si è leggermente allargato.

Ascolti tv 16 ottobre 2026: The Voice Senior funziona, Grande Fratello Vip battuto

Nelle prossime sfide tra The Voice Senior e il Grande Fratello Vip quasi certamente si assisterà a vittorie nette della trasmissione di Rai 1, dove tutto fila liscio. Clerici è un’ottima padrona di casa, che non ha manie di protagonismo. Sa dare ritmo allo show e trasmette spontaneità. I giurati sono azzeccati e il format è a tratti molto emozionante.

La crisi del GF Vip

Discorso totalmente differente per il Grande Fratello Vip, che è un format usurato in cui è difficile, se non quasi impossibile, introdurre novità significative, per il semplice motivo che negli anni precedenti è già stato sperimentato un po’ di tutto. Ilary Blasi è una ventata d’aria fresca alla conduzione, ma non può bastare. Anche Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, nel ruolo di opinioniste, sanno maneggiare il mezzo televisivo e sono centrate, ma anche questo non può bastare.

L’emorragia di telespettatori è in corso da anni e sul calo di pubblico si è scritto un po’ di tutto. C’è chi ha parlato di cast sbagliati, chi di conduzioni da rivedere, chi di dinamiche troppo trash, soprattutto durante l’era Signorini. Il fatto è che si è provato a cambiare molto, ma il reality non ha più spiccato il volo. Oggi galleggia tra 1,5 e 2 milioni di spettatori a puntata. Una soglia limite sotto la quale potrebbe scattare la chiusura.