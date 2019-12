Floriana Messina rifatta e innamorata: le parole sul fidanzato Diego

Floriana Messina oggi è rifatta: le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello

A otto anni dalla partecipazione al Grande Fratello Floriana Messina è un’altra. Complice il tempo, la corretta alimentazione, lo sport e qualche ritocchino estetico, oggi la napoletana è più sensuale e attraente che mai. Spesso ospite nel salotto di Barbara d’Urso ma anche conduttrice di un programma sportivo su Canale 9, la Messina è contenta di quello che è diventata. E non nasconde il fatto che sia ricorsa alla chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto. Una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia ha cominciato una dieta ferrea e ha rifatto il seno, passando da una terza a una quinta. La 30enne ha poi ritoccato il setto nasale deviato.

Le parole di Floriana Messina sulla chirurgia estetica

“Al Grande Fratello il mio décolleté era lievitato; poi, quando ho cominciato a dimagrire, si è svuotato in modo vistoso. Così sono ricorsa al chirurgo. Ho anche sistemato il setto nasale deviato. Tutto qui, non ho stravolto chissà cosa. Il fisico tonico e il girovita più snello sono frutto degli allenamenti in palestra“, ha raccontato Floriana Messina al settimanale Nuovo. L’esperienza al Grande Fratello ha segnato la giovane, che all’interno del programma è ingrassata di ben venti chili. “Mangiavo male, carboidrati sia a pranzo sia a cena, e facevo pochissimo movimento. Restare per sei mesi chiusa nella Casa è stato come portare avanti una gravidanza: ho messo su un chilo alla settimana. Per fortuna, una volta tornata nel mondo reale, ho ripreso in mano la mia vita e sono riuscita a rimettermi in forma facendo palestra tutti i giorni e mangiando in modo salutare”, ha ricordato.

Floriana Messina è fidanzata con Diego Loasses

Floriana Messina è felicemente fidanzata con Diego Loasses, ex calciatore che lavora come imprenditore nel mondo della moda. I due si sono amati dal 2012 al 2015 prima di allontanarsi a causa di una brutta crisi. Poi il ritorno di fiamma avvenuto qualche mese fa anche se per il momento la coppia non fa progetti importanti. “Sono concentrata sulla mia carriera, il matrimonio può attendere”, ha spiegato Floriana, che sogna di debuttare presto nel mondo della recitazione.