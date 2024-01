Flirt Spinalbese e Fiordelisi: reazione lapidaria dell’ex Donnamaria

Negli ultimi giorni, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi sono stati letteralmente travolti dal gossip. Prima, Belen Rodriguez si è scagliata pubblicamente contro l’ex compagno, iniziando un botta e risposta social sull’affidamento della figlia Luna Marì per le vacanze natalizie. Dopodiché, l’argentina se l’è presa anche con l’influencer salernitana. Il motivo? Dopo aver saputo di un presunto flirt con l’ex marito Stefano De Martino, Belen si sarebbe infuriata con Antonella riempendola di messaggi fuori controllo. Ma, non è finita qui. Fabrizio Corona ha rivelato sul suo canale “Dillinger News” che la Fiordelisi avrebbe avuto un incontro riavvicinato anche con un altro ex compagno della Rodriguez, ovvero proprio Spinalbese.

Stando a quanto riportato sul sito web, Antonella e Antonino avrebbero trascorso una notte di passione tra novembre e dicembre del 2023. I due ex vipponi, dopo aver trascorso mesi insieme nella Casa del Grande Fratello Vip, si sono recentemente rivisti, come documentato dall’influencer sui propri canali social. E, in seguito a questo incontro, pare abbiano scelto di trascorrere una notte insieme. Tuttavia, sarebbe stato un evento isolato, senza ulteriori sviluppi. Alla luce di tutto ciò, in tanti si sono chiesti come avrà reagito alla notizia l’ex di lei, Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria: “Cosa penso del flirt tra la mia ex Antonella e Spinalbese”

La curiosità della gente nasce dal fatto che, nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Donnamaria aveva più volte espresso la sua gelosia nei confronti del parrucchiere. Anche se non si è mai concretizzato nulla tra l’ex schermitrice e Antonino all’interno della Casa, il volto di Forum era convinto che la ragazza provasse un interesse nei suoi confronti. Difatti, questo era stato uno dei motivi di maggiore discussione tra i due ex fidanzati, la cui relazione è giunta al termine lo scorso giugno. Ebbene, a questo punto, Fanpage ha voluto contattare direttamente lo stesso Edoardo per sapere la sua opinione sugli ultimi sorprendenti risvolti.

“Sono fuori da questa roba”, è stato il lapidario commento dello speaker radiofonico. Insomma, l’ex vippone non si è voluto esprimere apertamente sul presunto flirt che, tra l’altro, non è stato ancora smentito da nessuno dei due diretti interessati. Ad ogni modo, la storia tra i “Donnalisi” è ormai acqua passata. Entrambi sembrano aver voltato pagina: Donnamaria ha più volte chiarito di ritenere conclusa definitivamente la sua relazione con l’ex fidanzata; d’altro canto, la Fiordelisi pare abbia da poco iniziato una nuova storia con il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario.