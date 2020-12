Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: i 3 segreti della coppia

Belli, complici, affiatati. Così sono Flavio Montrucchio e Alessia Mancini che, dopo quasi venti anni di relazione, hanno deciso per la prima volta di condurre un programma insieme, Junior Bake Off Italia. Un ritorno alla conduzione per la Mancini che negli ultimi anni ha diradato i suoi impegni in tv. Procede a ritmo spedito, invece, la carriera di Montrucchio: abbandonato il mondo della recitazione il 45enne si è dedicato solo ed esclusivamente al mestiere di conduttore e oggi è uno dei volti di punta di Real Time, tra i canali più seguiti in Italia. Pensate di sapere tutto su Alessia e Flavio? Scoprite di più su Gossipetv!

Il primo incontro

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini si sono conosciuti per caso, grazie alla cugina della showgirl che era una grande ammiratrice del presentatore. Correvano i primi anni Duemila, lui aveva appena vinto il Grande Fratello e la cugina di Alessia aveva fatto di tutto per assistere ad una sua serata. La Mancini si era presentata controvoglia ma è accaduto l’impensabile: il colpo di fulmine con Flavio.

“Non smetterò mai di ringraziare mia cugina. Tra me e Flavio è stato un colpo di fulmine al primo sguardo, un incontro di quelli che ti cambiano la vita per sempre. La prova che il destino può davvero essere imprevedibile e rimescolare le carte del tuo futuro”

La proposta di matrimonio

Dopo pochi anni insieme Flavio Montrucchio ha chiesto la mano di Alessia Mancini. La proposta di matrimonio è avvenuta in maniera molto romantica, in Piazza San Pietro. Il presentatore di Real Time ha aspettato che la piazza fosse quasi deserta per poi inginocchiarsi davanti alla donna della sua vita. Alessia non ha avuto tentennamenti e ha subito accettato. Le nozze sono state celebrate nel 2003. Successivamente sono nati i due figli della coppia: Mya e Orlando, che oggi hanno rispettivamente 12 e 5 anni. Flavio e Alessia hanno anche perso un bambino: un aborto spontaneo che è stato molto doloroso per entrambi.

L’incontro magico a Dubai

L’amore tra Flavio e Alessia ha qualcosa di magico. Qualche mese dopo il primo incontro i due si sono concessi una romantica vacanza a Dubai, per festeggiare il compleanno della Mancini. Nessuno sapeva della loro relazione, nemmeno i loro genitori. Negli Emirati Arabi sono stati avvicinati da uno strano tipo che ha raccontato alla coppia di parlare con gli angeli.